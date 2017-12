Adventsturnen der Schneyer Turnerschaft: Mit Anlauf in die Weihnachtszeit

Jacob Gruß hält die Bank fest umklammert. Auf dem Bauch liegend, robbt er sich an ihr entlang, schiebt mit den Füßen, zieht mit den Händen. Das kostet Kraft. Aber Jacob verliert sein Ziel nicht aus den Augen. Am Ende der Bank wartet seine Mama Carolin, stolz, wie gut er schon für seine zwei Jahre ohne Hilfe turnen kann. Am Rand angekommen, geht es aber doch nicht ganz ohne ein helfendes Händchen. Also greift ihm Carolin unter die Arme und sorgt für einen sauberen Abgang. Nach einem gekonnten Purzelbaum landet Jacob sanft auf der Matte. Geschafft.



Groß und Klein beim Turnen

Beim vorweihnachtlichen Turnen der Freien Turnerschaft Schney darf nicht nur der Nachwuchs zeigen, was er an den verschiedenen Geräten drauf hat. Es ist gleichzeitig ein Fest für die ganze Familie. Szenen wie die beschriebene zeigen das.

Es ist aber auch ein Fest, welches die Besucher auf die kommende Weihnachtszeit einstimmen soll: Vor der Bühne hat sich der Spielmannszug der Freien Turnerschaft aufgereiht und stimmt in den Pausen Weihnachtslieder an. Ein paar Meter daneben glitzert bunt ein Weihnachtsbaum. Auch die Ehrengäste an diesem Nachmittag passen sich mit ihren Worten in die Adventszeit ein. Adventszeit, dazu gehört für viele Menschen Plätzchen backen, Kerzen anzünden und Türchen öffnen. Aber auch Geschenke kaufen und Karten schreiben, der bekannte "Vorweihnachtstrubel".

Durch das gleichnamige Gedicht weist Pfarrerin Tanja Vincent auf etwas hin, was im Weihnachtsstress nicht untergehen sollte: "Schöner ist es zu verweilen und daran zu denken, sich ein Päckchen Zeit zu schenken", trägt sie vor. Dritter Bürgermeister, Winfried Weinbeer, wünscht ebenfalls eine besinnliche Adventszeit und fasst in einem Satz zusammen, was das Turnen für ihn bedeutet: "Der Mensch ist zur Bewegung geschaffen", so Weinbeer.



Trampolin und Kasten

Und offenbar auch zum Trampolin-Hüpfen, wie die Sechs- bis Zwölfjährigen der Turnerschaft beweisen: Nacheinander nehmen sie Anlauf, katapultieren sich durch ein Minitrampolin in die Luft und drehen sich anschließend wie ein Kreisel. Ehe sie sich auf der danebenliegenden Turnmatte abrollen. Sehr zur Freude ihrer Gruppenleiterinnen, Claudia Bergmann und Melissa Campbell.

Daraufhin tanzt die Gruppe "Crazy Beaster Reloaded" schwungvoll zu Justin Timerlakes "Can't Stop the Feeling". So schwungvoll, dass die Jungen und Mädchen, die sich vor der Bühne geschart haben, am liebsten jede ihrer Bewegungen nachmachen würden. Nach dem gemeinsamen Mutter-Kind-Turnen, das von Manuela Fiedler einstudiert wurde, rundet das Turnen am Kasten das Programm ab. Manche junge Athleten trauen sich sogar einen Radschlag auf dem schmalen Turngerät.

Und wie es sich für eine vorweihnachtliche Feier gehört, darf auch der Nikolaus nicht fehlen, der sehr zur Freude der Kinder ein paar Geschenke in seinem Sack mitgebracht hat.