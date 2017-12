Achtung, Fahrradfahrer: Mit diesen Tipps werden Sie in der dunklen Jahreszeit gesehen

Jeder kann etwas dazu beitragen, rechtzeitig gesehen zu werden





Der eine oder andere bringt sich unnötig selbst in Gefahr, weil er bei Dunkelheit und Dämmerung keine helle Bekleidung trägt oder Zweiradfahrer keine oder keine vorschriftsmäßige Beleuchtung benutzen. Vereinzelt berichten Verkehrsteilnehmer, dass ihnen wenig bis gar nicht auffällig bekleidete Radfahrer, die ohne Licht fahren, begegnen. Aber auch Fußgänger, die sich in Einzelfällen unangemessen auf den Gehwegen bewegen.Weil die nicht selten zu spät erkannt werden, kommt es oftmals zu vermeidbaren Schrecksekunden. Im schlimmsten Fall kann ein Unfall die Folge sein. Gerade Kollisionen zwischen Kraftfahrzeugen und Fußgängern oder Zweiradfahrern können naturgemäß zu schwersten Verletzungen führen und folglich erhebliches Leid bei Betroffenen und deren Angehörigen verursachen. Jeder kann dazu beitragen, rechtzeitig gesehen zu werden. Außerdem gilt: Rücksichtvoll kommt weiter.Übrigens: Wer beim Fahren eines Fahrrades oder Zweirades ohne Beleuchtung oder mangelhafter Beleuchtung von der Polizei ertappt wird oder als Radfahrer verkehrswidrig den Gehweg benutzt, muss damit rechnen, zur Kasse gebeten zu werden. Auch Jugendliche können schon mit einem Verwarnungsgeld belegt werden.- Tragen Sie helle Oberbekleidung und erhöhen Sie die Erkennbarkeit durch Nutzung von zugelassenen Reflektoren- Sorgen Sie für vorschriftsmäßige Beleuchtung an Ihrem Fahrrad/Zweirad- Benutzen Sie beim Fahrradfahren einen Helm- Benutzen Sie als Radfahrer den Radweg oder die Straße, denn das Fahren mit dem Fahrrad auf Gehwegen ist nur Kindern bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr erlaubt- Nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Kinder, ältere oder gebrechliche Menschen- Beachten Sie die Helmpflicht bei der Benutzung von Krafträdern- Achten Sie als Eltern darauf, dass Ihre Kinder hell und gut sichtbar bekleidet das Haus verlassen. Nutzen Sie dafür auch Reflektoren- Laufen Sie vorzugsweise auf beleuchteten Gehwegen, nicht auf unbeleuchteten Fahrbahnteilen