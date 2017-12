A73 in Oberfranken: 20-Jähriger schläft ein und baut Unfall - Zwei Schwerverletzte

Ein 20-Jähriger verursachte einen Unfall auf der A 73 auf Höhe Lichtenfels in Fahrtrichtung Süden. Laut Polizei war der Grund wohl Sekundenschlaf.Der junge Fahrer fuhr am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 18.08 Uhr mit seinem Wagen auf der A73 in Fahrtrichtung Süden im Bereich von Lichtenfels.Er war auf der linken Fahrspur unterwegs, um mehrere Fahrzeuge zu überholen. Seine Müdigkeit wurde ihm nun zum Verhängnis. Er verfiel während des Überholens in einen Sekundenschlaf und wechselte dadurch auf die rechte Fahrspur. Hier knallte er mit seinem Daimler auf einem neben ihm fahrenden Opel. Die 21-jährige Fahrerin geriet durch den Anstoß ins Schleudern und krachte mit ihrem Auto nun in die Mittelschutzplanke.Der junge Fahrer gab dann bei der Unfallaufnahme gegenüber den Beamten der Coburger Verkehrspolizei an, dass er in einen Sekundenschlaf fiel und deshalb gegen die Mittelleitplanke fuhr.Beide Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt und kamen ins Klinikum Lichtenfels. Da beide Unfallfahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.Gegen den 20-jährigen Daimlerfahrer wird jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge körperlicher Mängel eingeleitet.