Zusammenstoß in Lichtenfels: Zwei Verletzte und zweimal Totalschaden

Ein schwer- und ein leichtverletzter Autofahrer sowie zweimal wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung Henry-Dunant-Straße in Lichtenfels auf der Staatsstraße 2203 ereignet hat.



Laut Polizei kam ein 22-jähriger VW-Fahrer aus der Henry-Dunant-Straße und bog nach links in die Staatsstraße ein. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten Opel und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.



Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert, der 60-jährige Opel-Fahrer erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen.



Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Durch die Straßenmeisterei wurden auslaufende Betriebsstoffe abgebunden und die Fahrbahn gereinigt.