Zu viel Lärm im Treppenhaus: Rentner bedroht Kinder und würgt Mutter

Am Donnerstagabend eskalierte ein bereits seit längerer Zeit andauernder Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße in Lichtenfels. Ein 68-Jähriger fühlt sich durch ebenfalls im Haus wohnende Kinder belästigt. Diese verursachen Lärm und Schmutz im Treppenhaus, weshalb er sich am Donnerstagabend dazu genötigt fühlte, eines der Kinder zu bedrohen.



Wie die Polizei mitteilte, mischte sich deshalb die 30-jährige Mutter ein. Der Rentner packte die Frau am Hals und würgte sie, bis sie zu Boden fiel. Die 30-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert werden. Die Ermittlungen zu vorliegender Körperverletzungs-Anzeige dauern noch an.