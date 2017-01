Unterkühlt und betrunken: 35-Jähriger bei Loffeld in Auto gefunden

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass im Löwentalweg, auf halben Weg zum Staffelberg, ein silberner VW-Golf im rechten Graben stehen würde. Bei Eintreffen der Polizeistreife wurde festgestellt, dass ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Bamberg völlig teilnahmslos in Liegeposition auf dem Fahrersitz saß, weshalb auch der Rettungsdienst verständigt wurde. Wie sich weiter herausstellte war der Fahrer stark unterkühlt und betrunken, weshalb er zunächst stationär ins Krankenhaus nach Scheßlitz gebracht wurde. Der Pkw wurde abgeschleppt. Wer kann Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zur Unfallzeit machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573-2223-0.