B173 bei Redwitz: Unfall unter Alkoholeinfluss fordert zwei Verletzte

Noch nicht ganz geklärt sind die Umstände, unter denen sich ein Unfall auf der Bundesstraße B173 bei Redwitz gegen 16.30 Uhr ereignete. Die 42-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia aus dem Landkreis Lichtenfels wollte von Obristfeld kommend auf die B173 einbiegen. Dabei stieß sie mit dem VW Polo eines 50-Jährigen aus dem Landkreis Lichtenfels zusammen, der auf der B173 von Kronach aus kommend Richtung Obristfeld abbiegen wollte.



Die Unfallverursacherin saß wohl mit 0,8 Promille Alkohol im Blut am Steuer. Nach Zeugenaussagen hatte der Polo-Fahrer an der Ampel grünes Licht, die Frau müsste demnach bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein.

Beide Fahrer verletzten sich und wurden mit dem Krankenwagen ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Vermutlich sind beide Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zusammen 13.000 Euro. Die B173 wurde von den Rettungskräften für kurze Zeit gesperrt.