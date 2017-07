Unbekannter verrichtet sein Geschäft in Kirchen im Kreis Lichtenfels - Täter geschnappt

Im Februar kam es sowohl in der Pfarrkirche in Ebensfeld als auch in der Friedhofskapelle zum Verrichten der großen Notdurft im Altarbereich durch eine unbekannte Person.Aufgrund der akribischen Spurensicherung konnte nun der Täter durch Beamte der Polizeistation Bad Staffelstein ermittelt werden, wie die Polizei berichtet. Hierbei handelt es sich um einen 60-jährigen, der sich momentan zu einer Heilbehandlung im Gemeindegebiet befindet.Eigenen Angaben zufolge hatte er das dringende Bedürfnis seine Notdurft zu verrichten, weshalb er jeweils die nahen offen stehenden Örtlichkeiten aufsuchte. Nichts desto trotz erwartet ihn eine Anzeige wegen der Störung der Religionsausübung und Hausfriedensbruch.