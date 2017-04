Tödlicher Unfall bei Burgkunstadt - 57-Jährige kracht in den Gegenverkehr

Eine 57-jährige Frau starb am Samstag bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 289 bei Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels)Die Frau aus dem Landkreis Lichtenfels fuhr laut Polizei gegen 18.30 Uhr mit ihrem Rover die Straße der Residenzen in Richtung Weidnitz, als sie etwa 200 Meter vor der Abzweigung zur Seewiese aus ungeklärter Ursache nach links in die Gegenspur geriet.Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Unfallverursacherin wurde nach dem Unfall von Ersthelfern aus ihrem Fahrzeug geborgen und von Rettungskräften reanimiert. Anschließend brachte man sie ins Klinikum Lichtenfels, wo sie jedoch aufgrund der schweren Verletzungen gegen 20 Uhr starb.Im entgegenkommenden Auto saß eine Familie aus Erfurt. Der 42-jährige Fahrer, seine achtjährige Tochter auf dem Beifahrersitz und die schwangere 41-jährige Ehefrau auf der Rückbank wurden alle glücklicherweise nicht schlimmer verletzt, aber zur Beobachtung ins Klinikum Coburg gebracht.Ein weiterer Autofahrer, der sich unmittelbar hinter dem Fahrzeug aus Thüringen befand, touchierte noch leicht den Opel aus Erfurt. Der 50-jährige Pickup-Fahrer aus dem Landkreis Kulmbach blieb unverletzt.Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.