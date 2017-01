Lichtenfelser "Spuckerin" geht zwei Jahre ins Gefängnis

Innerhalb weniger Monate machte sich in Lichtenfels eine 47-jährige Frau zum Stadtgespräch. Ihr aggressives und aberwitziges Verhalten - Richter Christoph Gillot nannte es in Teilen "ekelig und abstoßend" - brachte sie vor das Landgericht Coburg. Jetzt wurde die Frau zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt.



Im Jahr 2015 war die 47-Jährige immer wieder mit ihren wüsten Beschimpfungen aufgefallen. Sie beleidigte, drohte und spuckte. Damit verängstigte sie nicht nur ihre Nachbarn, sondern mitunter ihr völlig fremde Menschen, die so auf der Straße eine unangenehme Zufallsbekanntschaft machten. Auch vor Kindern und alten Menschen machte die Angeklagte nicht halt.

Blinde Nachbarin gewürgt An die 30 Fälle zählte Staatsanwalt Timm Hain auf. Bei einer ganzen Reihe anderer Ausraster hatten die Geschädigten auf eine Anzeige verzichtet. "Am schwersten wiegt der Angriff auf eine blinde und daher wehrlose Nachbarin", betonte Hain. Im Verlauf des Verfahrens sei deutlich geworden, dass die 47-Jährige ihre Nachbarin am Hals gepackt und ihr die Kehle zugedrückt habe. In anderen Fällen habe sie die blinde Frau bedroht und beleidigt. Bis zur Einlieferung der Angeklagten in eine psychiatrische Klinik habe die Nachbarin in Angst gelebt.



Zum willkürlich ausgesuchten Opfer sei ein Kind geworden. Die Angeklagte habe das Mädchen angespuckt. Diesem Mädchen und anderen Kindern habe die 47-Jährige einen gehörigen Schrecken eingejagt, so der Staatsanwalt. Einer alten Frau habe sie grundlos ins Gesicht geschlagen, sodass diese stürzte.



Wer in einem Auto saß, war auch nicht vor der Frau sicher, wie ein an einer Ampel wartender Fahrer oder eine Taxifahrerin erfahren mussten. Sie wurden übel beschimpft, die Autos durch Tritte beschädigt. "Man kann schon sagen, dass die Angeklagte eine Stadt unsicher gemacht hat", sagte Hain, der eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren beantragte.



Nur dürftig ist für Verteidiger Bernd Legal die Beweislage im Fall der Auseinandersetzung mit der blinden Nachbarin. Es bestünden erhebliche Zweifel, ob es zu einem Würgen gekommen sei. Zudem sei seine Mandantin, wie in allen anderen Fällen auch, stark betrunken gewesen. Weiter gab der Anwalt zu bedenken: "Alle Taten liegen im unteren Kriminalitätsbereich." Legal plädierte auf eine Bewährungsstrafe. Sie habe in Lichtenfels Aussicht auf Arbeit und eine Unterkunft. Die 47-Jährige selbst gab sich reumütig. Alles tue ihr furchtbar leid.

"Eklig und abartig" Dass die Ausraster der Frau im unteren Kriminalitätsbereich anzusiedeln sind, darüber war sich auch die Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Gillot im Klaren. "Wir haben es mit einer Serie von Straftaten zu tun, die gewöhnlich am Amtsgericht verhandelt werden", soGillot. Allerdings habe die Frage im Raum gestanden, ob die Angeklagte in eine geschlossene psychiatrische Klinik einzuweisen sei. Denn schließlich sei die 47-Jährige auffällig oft ausfällig geworden, betonte der Richter. Schon allein mit Blick auf den Fall mit der blinden Nachbarin hätten die Straftaten eine besondere Dimension. Anderen Leuten ins Gesicht zu spucken nannte Gillot "einfach nur eklig und abartig".



Bei der verhängten Freiheitsstrafe von zwei Jahren ging die Kammer von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Alkoholmissbrauch habe den Verstand der 47-Jährigen beeinträchtigt. Zudem leide sie an einer bipolaren Störung, was sich im Wechsel von manischen Schüben mit tiefer Depression bemerkbar mache, so der Richter.



Ein Problem hatte die Kammer allerdings mit der bei der Frau bislang kaum vorhandenen Motivation, sich einer Behandlung zu unterziehen. Elf Monate war sie bis zum Prozess in einer Psychiatrie untergebracht, ohne dass sie sich zu einer Therapie bereit erklärt hätte. "Es ist völlig klar, dass die Angeklagte ohne Therapie über kurz oder lang wieder trinken wird", zeigte sich Gillot überzeugt.



Eine unbefristete Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik kam für die Kammer indes nicht in Betracht. Schon der Verteidiger hatte darauf hingewiesen, dass die Straftaten dafür nicht schwer genug seien. Wegen der Vielzahl der Taten sei eine Bewährungsstrafe jedoch auch nicht angemessen, so der Richter. Dem Gericht blieb nur, die 47-Jährige ins Gefängnis zu schicken. Richter Gillot konnte der Frau nur nahelegen, sich einer Behandlung zu unterziehen. Dies sei ihre einzige Chance, wieder in ein normales Leben zu finden.