Sechs Verletzte nach Wohnhausbrand bei Altenkunstadt

Schwere Verletzungen erlitt ein Bewohner am Freitagmorgen bei einem Wohnungsbrand im Ortsteil Röhrig. Fünf leichtverletzte Anwohner konnte die Feuerwehr teilweise nur über eine Drehleiter in Sicherheit bringen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Brandursache aufgenommen.



Kurz vor 9 Uhr brach das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock des Mehrfamilienhauses in der Straße "Zum Külmitz" aus, meldet die Polizei. Der 77-jährige schwer verletzte Wohnungsmieter und ein weiterer Hausbewohner, konnten das Gebäude aber noch aus eigener Kraft verlassen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus musste die Feuerwehr zwei Frauen und zwei Männer, die sich noch im Anwesen befanden, über eine Drehleiter retten.



Alle sechs Bewohner, die sich im Haus aufgehalten hatten, als das Feuer ausbrach, erlitten Rauchgasintoxikationen.

Rettungskräfte brachten sie, teilweise mit Rettungshubschraubern, in Krankenhäuser. Die zahlreichen Einsatzkräfte von Feuerwehren aus den Landkreisen Lichtenfels und Kronach hatten die Flammen schnell unter Kontrolle und konnten so verhindern, dass sich das Feuer weiter im Haus ausbreitete.



Die Wohnung des 77-Jährigen brannte jedoch völlig aus. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 100.000 Euro. Während des Einsatzes der rund 150 Kräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei war die Straße "Am Külmitz" komplett gesperrt. Warum das Feuer in der Wohnung ausgebrochen ist, steht bislang noch nicht fest.



Beamte der Kripo Coburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.