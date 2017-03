Schnaps an Minderjährige und Prügeleien: Polizeieinsatz bei Schülerparty in Lichtenfels

Gut zu tun hatten die Einsatzkräfte der Polizei Lichtenfels anlässlich der Kollegstufenparty der zwölften Klasse des Gymnasiums am Freitagabend in der Stadthalle Lichtenfels. Das berichtet die Polizei am Samstag.



Zunächst stellten die Polizisten mehrere Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz fest. So wurde in zwei Fällen von 18-Jährigen an der Bar, Hochprozentiges an 17-jährige Gäste ausgeschenkt.



In einem weiteren Fall holte ein 18-jähriger Gast ebenso Hochprozentiges und gab es an eine 17-jährige weiter. Die gerade volljährigen Spender, erhalten eine Anzeige.



Die 17-jährigen Gäste hatten sogenannte volljährige Aufsichtspersonen dabei, die beim Konsum des Alkohols jedoch nicht in der Nähe waren, um ihrer Aufsicht nachzukommen. Auch diese, von den Eltern durch einen sogenannten "Muttizettel" bestimmten Aufsichtspersonen, müssen sich nach dem Jugendschutzgesetz verantworten.



Im weiteren Verlauf der Veranstaltung sollte ein rabiater und angetrunkener 22-jähriger Gast vom Sicherheitsdienst von der Veranstaltung entfernt werden. Der Gast war mit dieser Maßnahme jedoch nicht einverstanden und schlug einem Security-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. Die hinzu gerufenen Polizisten setzten den Schläger danach endgültig vor die Türe. Er erhält eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.



Gegen 01.50 Uhr gerieten dann zwei junge Männer im Alter von 17 und 23 in einen handgreiflichen Streit auf der Tanzfläche. Dabei verpasste zunächst der ältere seinem Kontrahenten einen Fußtritt.



Dieser wehrte sich durch einen beherzten Griff an den Hals des anderen. Der genaue Sachverhalt der gegenseitigen Körperverletzungen muss bei späteren Vernehmungen geklärt werden. Bei der Anzeigenaufnahme ließ sich der 23-jährige nicht beruhigen und blieb aggressiv. Da zu befürchten war, dass er noch weitere Straftaten begeht, wurde er zur Polizeidienststelle gebracht, wo er die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen musste. Ein Test am Alkomat hatte bei ihm einen Wert von knapp 1,4 Promille ergeben.