Nachdenklich bei Antikriegsstück

von MARIO DELLER

Musik ist international, spricht alle Sprachen der Welt. Auf wunderschöne Art und Weise deutlich wurde das einmal beim festlichen Konzert von "Blech g'habt" in Ebensfeld. Die rund eineinhalb Stunden währende musikalische Reise, die über 100 Zuhörer in der Pfarrkirche Mariä Verkündigung genießen durften, führte unter anderem nach Spanien, Österreich, Schottland und Hollywood.



Den 13 Ensemblemitgliedern aus den Landkreisen Forchheim, Lichtenfels und Bamberg war schon beim Proben die Freude am gemeinsamen Musizieren anzumerken. Und diese Leidenschaft und Begeisterung wussten sie mit ihrer Darbietung vor dem Publikum zu transportieren, sie nahmen die Zuhörer mit durch gekonnte Performance und hervorragend umgesetzte musikalische Vielfalt.



Festlicher Charakter wohnte zum Auftakt der berühmten "Vienna Philharmonika Fanfare" inne, mit der weiterhin präsentierten "Moorside Suite" unternahm das Publikum eine Gedankenreise durch die schottischen Highlands.

Musik das ist Emotion, und zwar in allen Facetten. Das von Posaunist Gerhard Himmel moderierte Konzert in der Eben sfelder Pfarrkirche spiegelte das in der Gesamtheit der dargebotenen Stücke wider, dürfte bei so manchem Zuhörer Gänsehautgefühl erzeugt haben.



Lebensfreude pur sprach etwa aus Klängen über "Frosty, den Schneemann", nachdenkliche Mienen sah man in den Zuschauerreihen beim Antikriegsstück "The Armed Man - A Mass for Peace", das den Opfern des Kosovokriegs gewidmet wurde und die Hoffnung auf Frieden verkörpert.

Zugleich gestaltete sich das Konzert angenehm kurzweilig und abw

echslungsreich. So überzeugte das Ensemble nicht nur an den Instrumenten, sondern mit dem Spiritual "Sometimes I Feel Like a Motherless Child"auch gesanglich als Chor. Sonderapplaus zuteil wurde Teresa Tiller, die mit vier (!) Schlagklöppeln gleichzeitig am Marimbophon den flotten "Marimba flamenco" spielte sowie Florian Walz für seine Einlage an der Orgel.



Nach verdientem langanhaltendem Applaus hatte "Blech g'habt" auch noch eine Zugabe in petto, an der die Zuhörer mitwirken durften: Ensemble und Publikum spielten beziehungsweise sangen gemeinsam "Nun danket alle Gott" zum Abschluss eines ebens so berührenden wie unterhaltsamen Konzerts an diesem winterlichen Januarsonntag.