Nach dem Ball ist vor der Bütt

von MATTHIAS EINWAG

In der Adam-Riese-Halle herrscht emsiges Treiben. Es wird gehämmert, gewischt, geschraubt und gesaugt. Die Dekoration für den SKK-Ball ist zum Großteil fertig. Dahinter steckt eine Menge Arbeit. Und wenn der SKK-Ball über die Bühne gegangen sein wird, beginnt der Abbau der Dekoration, denn ab Montag ist in der Halle ja wieder Schulsport. In zwei Wochen folgt dann der zweite Saal- und Bühnenaufbau - für die SKK-Prunksitzung am 11. Februar mit komplett anderer Dekoration. Viel Arbeit für die Aktiven des Staffelsteiner Karnevals-Klubs (SKK).



Die Prunksitzung werde ein ganz besonderer Abend, verspricht Michael Lieb vom SKK. 876 Plätze seien im Saal vorhanden, ein Drittel mehr als bei der Veitshöchheimer "Fastnacht in Franken". Und das Programm ist durchaus mit Veitshöchheim vergleichbar: Peter Kuhn steigt in die Bütt, "Die drei Hains" und Oti Schmelzer sind ebenso dabei wie die (echte!) Altneihauser Feierwehrkapelln und das SKK-Männerballett. Durch den Abend geleitet der Elferrat, der rechts auf der mit Staffelsteiner Motiven geschmückten Bühne platziert sein wird.



Enormer Aufwand

Über ein Jahr bereite der SKK die Prunksitzung nun vor, sagt Michael Lieb. Allein der technische Aufwand für die Band sei enorm; in der Halle werde ein Equipment aufgebaut, das anderen Großveranstaltungen in nichts nachsteht.



Wie viel Zeit die Angehörigen des SKK für die Vorbereitung der beiden Großveranstaltungen investieren, ist bewunderswert: Auf die Frage nach den Stunden ehrenamtlicher Arbeit grinst Michael Lieb zunächst. Dann addiert und multipliziert er. Bei rund 30 Leuten, die an fünf Tagen jeweils fünf Stunden für den Aufbau in Einsatz sind, kommt er auf 750 Stunden. Hinzu kommen die Arbeitseinsätze im Vorfeld mit rund 350 Stunden, macht rund 1100 Stunden. Etliche Aktive seien dann noch bei Auftritten auf der Bühne. Nach dem SKK-Ball (diesen Samstag) folge der Abbau der Bühne und der Bestuhlung. "Manches Mitglied ist Samstag/Sonntag bis zu 36 Stunden in der Halle", rechnet Michael Lieb zusammen. Zähle man für den Abbau weitere 300 Arbeitsstunden und in der darauf folgenden Woche wieder 750 Stunden für den Aufbau der Punksitzungsdekoration hinzu, so erhalte man einen Wert von 2150 ehrenamtlichen Stunden allein für diese Arbeiten.



Doch so einfach addieren darf man das nicht. Arbeit + Spaß = Freude. Das Organisieren der Großveranstaltungen habe das Ausmaß eines Wirtschaftsunternehmens angenommen, sagt Michael Lieb, doch unterm Strich halten sich Einnahmen und Ausgaben gerade so die Waage. "Wir haben einmal ausgerechnet, dass wir für einen Stundenlohn von einem Euro arbeiten würden", scherzt Präsident Matthias Graß über den Erlös - doch der Erlös fließe ja wieder in die Veranstaltungen des kommenden Jahres.



Das macht die SKK-Veranstaltungen so einmalig: Die Kostüme zum Motto der Session "Dornröschen sucht den Superhelden in Buch und Film und Cyberwelten" ließen sich die SKKler, wie jedes Jahr, eigens anfertigen. Das Publikum zieht jedesmal mit und verkleidet sich dem Motto gemäß. Michael Lieb: "Seit einigen Jahren ruft ein großes Bamberger Faschingskaufhaus im Vorfeld bei uns an und fragt, welches Motto wir haben." Grund: Einige Jahre zuvor hatten dort vor allem Besucher des Staffelsteiner SKK-Faschings sämtliche einschlägigen Kostüme weggekauft.



Wie hochkarätig die SKK-Veranstaltungen sind, mag folgende Anekdote beschreiben, die Michael Lieb erzählt: "Wir sind schon von vielen gefragt worden, ob wirklich die echte Altneihauser Feierwehrkapelln kommt - die Leute dachten nämlich, wir machen die nach."









Weitere Termine des SKK-Faschings 2017

Samstag, 11. Februar Die bisher vierte Prunksitzung des SKK findet ab 19 Uhr in der Adam-Riese-Halle statt, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Gitty & Rainer mit Band, die Altneihauser Feierwehrkapell'n aus der Oberpfalz, Oti Schmelzer, Peter Kuhn, die SKK-Tanzgarden und das SKK-Männerballett. Der Eintrittspreis beträgt 44 Euro. Einige Karten sind noch zu haben unter kontat@skk-rarara.de.



Sonntag, 19. Februar Der SKK-Kinderfasching in der Peter-J.-Moll-Halle beginnt um 14 Uhr; Einlass ist ab 13 Uhr. Eintritt: Kinder zahlen einen Euro, Erwachsene 2,50 Euro.



Samstag, 25. Februar Der SKK-Faschingsumzug durch Bad Staffelstein beginnt um 14 Uhr; Aufstellung der Teilnehmer ist um 13 Uhr am Hotel Rödiger. Anschließend ist gemütliches Beisammensein in der Adam-Riese-Halle.