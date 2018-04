Miniaturlandschaft für Maxi-Einsätze am Obermain

Einsatzszenarien





Den Staffelberg nachgebaut



kst



Nach über 1000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit und den letzten Handgriffen war es endlich soweit: Die zehn Quadratmeter große Miniaturlandschaft, die durch die ehrenamtliche Kooperation zwischen den Lichtenfelser Eisenbahnfreunden und dem Roten Kreuz in mühevoller Kleinarbeit entstanden ist, konnte kürzlich im BRK-Katastrophenschutzzentrum in Bad Staffelstein ihrer Bestimmung übergeben werden.Ab sofort steht sie den ehrenamtlichen Führungskräften des Roten Kreuzes zu Trainingszwecken zur Verfügung und kann darüber hinaus auch von anderen Hilfsorganisationen für Katastrophenschutzübungen genutzt werden. Die Miniaturlandschaft wurde von den Eisenbahnfreunden um Fabian Wirth und Tim Renner mit tatkräftiger Unterstützung der Rotkreuzler im Maßstab 1:87 gebaut und beinhaltet verschiedene Bereiche, an denen ganz spezielle Einsatzszenarien geübt werden können, zu denen die Einsatzkräfte im Landkreises Lichtenfels im Ernstfall gerufen werden. Insgesamt zehn Personen tüftelten, bastelten und klebten, bis in liebevoller Detailarbeit über 35 Gebäude mit etwa 250 Figuren und malerische Landschaften entstanden sind.Direkt neben dem Fußballplatz grenzen ein großer Badesee mit Campingplatz sowie verschiedene Wohnsiedlungen an. Ein Krankenhaus mit eigenem Hubschrauberlandeplatz, eine Autobahn mit Autobahnbrücke sowie ein großes Industriegebiet mit Baugrube, Baukran und Chemiefabrik mit Gleisanschluss stellen auf der Planspielplatte mögliche Einsatzorte dar.Besonders stolz sind die Erbauer der Miniaturlandschaft auf die ICE-Strecke mit Tunnelabschnitt und Rettungsstollen. "Hier können wir realitätsnahe Einsätze im Rahmen von Führungssimulationstrainings intensiv üben, bis schließlich 2017 die ICE-Neubaustrecke in Betrieb geht", erklärt der BRK-Projektverantwortliche Tobias Eismann.Selbst der heimische Staffelberg wurde nachgebaut, um Bergrettungen zu simulieren. Darüber hinaus sind während der Bauphase zwischen den Rotkreuzlern und den Eisenbahnfreunden viele freundschaftliche Kontakte entstanden. "Wir sind sehr stolz, dass wir für das Rote Kreuz eine solch anspruchsvolle Aufgabe übernehmen durften, in der wir unser ganzen Können zeigen konnten", fasst Projektleiter Fabian Wirth die einjährige sehr positive Zusammenarbeit zusammen.Wer sich für das Modellbahnhobby interessiert, ist zu den Ausstellungen am 15. und 22. November und am 10. Januar, jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr sowie am 9. Januar von 13 bis 16Uhr ins ehemalige Stellwerk 5 am Bahnhof Lichtenfels, Mühlgasse 9, eingeladen. Wer mehr über den BRK-Katastrophenschutz und die Eisenbahnfreunde Lichtenfels erfahren will, kann sich zusätzlich im Internet unter www.kbl-lif.brk.de und www.eisenbahnfreundelichtenfels.de informieren.