Michelau: Autofahrer fährt Schulkinder an und flüchtet

Am Montagmorgen gegen 07.45 Uhr sind die zwei neunjährigen Jungen auf Höhe der Johann-Puppert-Schule angefahren worden, teilt die Polizei mit.



Die Buben waren auf dem Gehweg parallel zur Bachstraße in Richtung Schule unterwegs. In Höhe der Schule überquerten sie die Bachstraße. Als sie fast über die Straße gegangen waren, bog ein silberfarbener Audi aus dem Zulassungsbereich Coburg nach rechts ab und bremste stark. Hierbei erfasste der Fahrer die beiden Kinder leicht. Die Schüler erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen an Knien und Schienbein. Der Fahrer fuhr jedoch weiter in Richtung Schule davon.



Die Schulkinder beschrieben den Autofahrer wie folgt:

Der Mann war circa 40 Jahre alt, hatte dunkle, schulterlange Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug keine Brille. Der Unfallflüchtige fuhr einen silberfarbenen Audi.



Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.