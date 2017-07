Lkw prallt auf A 73 bei Ebensfeld gegen Baustellenanhänger und landet auf Feldweg

von DOMINIC BUCKREUS

Ein Lkw-Fahrer hat am Montagnachmittag einen Leitanhänger auf der A 73 in Richtung Bamberg, rund einen Kilometer vor der Abfahrt Ebensfeld, übersehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.



Etwa gegen 13.30 Uhr fuhr ein Lkw von Lichtenfels kommend in Richtung Bamberg. Da sich nahe der Abfahrt Ebensfeld am Montag eine Baustelle befand, standen auf dem rechten Fahrstreifen mehrere Leitanhänger. Diese zeigen an, dass die Spur bald endet.



Der Lkw prallte auf einen dieser Anhänger. Vermutlich war Sekundenschlaf des Fahrers die Ursache dafür gewesen, berichtete die Polizei vor Ort. Näheres ergeben aber erst die weiteren Untersuchungen.



Der Lkw geriet rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und einen Zaun und landete auf einem Feldweg, der neben der Autobahn verläuft. Dort kam er auch nach einigen Metern zum stehen.



Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Anhänger entstand Sachschaden von 30 000 Euro, am Lkw in Höhe von 80 000, schätzte die Polizei. Dazu lief vom Lkw Diesel aus. Die rechte Spur der A 73 blieb bis etwa 16 Uhr gesperrt. Die Feuerwehren Lichtenfels, Michelau und Ebensfeld waren mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort.