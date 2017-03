Lieferwagen übersieht Mutter und 3-jähriges Kind bei Obermaintherme in Bad Staffelstein

Am Samstagvormittag wurden in Bad Staffelstein eine Mutter und ihr dreijähriges Kind von einem Lieferwagen angefahren.



Mutter und Kind kamen ins Krankenhaus

Das Lieferfahrzeug übersah beim rückwärts Anliefern an die Obermaintherme eine Mutter mit ihrem dreijährige Kind. Beide kamen zu Fall, wurden leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Lichtenfels eingeliefert werden.