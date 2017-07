Lichtenfels: Falscher Notruf löst Großeinsatz von Feuerwehr, Wasserwacht und Polizei aus

Am Donnerstagabend ging gegen 18.15 Uhr ein Notruf bei der Polizeiinspektion Lichtenfels ein: In Kösten im Matthäus-Kraus-See würde gerade ein Kind ertrinken.



Aufgrund der Aussage des bisher Unbekannten wurden laut Polizei sofort sowohl die Feuerwehr als auch das BRK verständigt. Zudem fuhren mehrere Streifen der PI Lichtenfels den vermeintlichen Unglücksort an. Der Matthäus-Kraus-See wurde letztlich durch Kräfte der Feuerwehren Lichtenfels, Lichtenfels-Main, Seubelsdorf und Kösten, die DLRG sowie durch freiwillige Helfer der Wasserwachten Lichtenfels, Michelau und Bad Staffelstein und einen Rettungshubschrauber abgesucht.



Zudem wurde die Wasserwacht Ebensfeld in Bereitschaft versetzt. Nachdem Befragungen der Polizeibeamten keinen Hinweis auf ein Ertrinken des Kindes ergeben haben und die rund einstündige Absuche keine Ergebnisse erbracht hatte, wurde der Rettungseinsatz beendet.





Polizei spricht von einem schlechten Scherz



Abgesehen davon, dass für den Einsatz immense Kosten entstanden, wiegt weit schwerer, dass die eingesetzten Rettungsmittel dieses Einsatzes nicht für etwaige anderweitige Notfälle zur Verfügung standen und eine große Anzahl freiwilliger Helfer für diesen schlechten "Scherz" ihre Freizeit opfern mussten.



Von der Polizeiinspektion Lichtenfels wurden Ermittlungen wegen Missbrauch von Notrufen eingeleitet. Die Polizei hofft auf Mithilfe der Bürger, in deren eigenem Interesse es liegen sollte, sich an der Aufklärung der Straftat sich zu beteiligen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels entgegen (Telefonnummer 09571/95200).