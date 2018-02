Lichtenfels: 20 Kilo Käse gestohlen

Ein halbes Käserad mit etwa 20 Kilogramm Gewicht ließ ein dreister Dieb in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem Verkaufsstand des Lichtenfelser Weinfests mitgehen.



In der Zeit von Mitternacht bis Sonntagmorgen um 9 Uhr drang ein unbekannter Feinschmecker laut Polizei in eine Verkaufsbude des Weinfestes am Marktplatz ein. Aus dem Inneren nahm er ein halbes Käserad mit etwa 20 Kilogramm Gewicht an sich und entkam unerkannt.



Der Käse hat einen Wert von knapp 300 Euro.