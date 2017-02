Kreis Lichtenfels: Pferd stürzt auf Reiterin und verletzt sie schwer

Wie die Polizei Lichtenfels berichtet, ritten am Mittwochnachmittag zwei Frauen mit ihren Pferden über einen Feldweg in Lettenreuth bei Michelau (Kreis Lichtenfels). Während des Ausritts rannte das Pferd einer der Frauen plötzlich ohne erkennbaren Grund los und die 50-Jährige hatte es nicht mehr unter Kontrolle.



In einer Kurve rutschte das Tier weg und fiel beim Sturz auf seine Reiterin. Die 50-Jährige erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Lichtenfels gebracht werden. Das Pferd selbst rannte nach dem Sturz weiter und über die Staatsstraße 2191, wo es auch noch mit einem vorbeifahrenden Peugeot zusammenstieß.



An dem Peugeot wurde die hintere Türe eingedrückt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Pferd blieb augenscheinlich unverletzt.