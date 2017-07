Keine Spielothek im Bahnhof Burgkunstadt

Abgelehnt wurde die Bauvoranfrage auf Nutzungsänderung des Bahnhofsgebäudes in eine Spielothek auf dem Grundstück am Bahnhof 3. Die Ablehung war fraktionsübergreifend.

Stadtrat Wolfgang Sievert (SPD) etwa war der Meinung, dass zwar rechtlich alles in Ordnung sei, aber Zugreisende nicht sofort mit einer derartigen Einrichtung bei Ankunft in Burgkunstadt konfrontiert werden sollten. Auch Jugendliche am Bahnhof würden bei Wartezeiten zum Spielen animiert werden. Stadtrat Michael Doppel (FW) meinte, dass es nicht sein könne, dass hier keine Werbeplakate angebracht werden dürften, aber eine Spielothek erlaubt werde. Auch Günter Knorr und Benedikt Vonbrunn beide CSU sprachen sich gegen eine Spielothek aus, da diese überhaupt nicht in eine städtebauliche Entwicklung passen würde. Am Ende wurde der Antrag wurde mit 17:1 timmen abgelehnt.

Gesprächsbedarf gab es auch beim Antrag von Fällen von Eichenbäumen in Weidnitz. Die Stadt Burgkunstadt ist Eigentümerin des Geländes. Auf dem Grundstück, eine Böschung, befinden sich zehn Eichen in einer Höhe von 15 bis 20 Meter. Da es seit Jahren immer wieder Beschwerden von Nachbarn über Mengen von Laub und Eicheln gibt, die beseitigt werden müssen, wurde nun der Antrag auf das Fällen dieser Bäume gestellt. Michael Doppel (FW) gab zu bedenken, wo Bäume stünden, gehöre Laub dazu. Als Umweltvertreter der Stadt werde er einem derartigen Antrag nicht zu stimmen, war die Meinung von Thomas Müller (Bürgerverein) Aus Umweltsicht und Stabilisierung am Hang gibt es noch mehr Gründe. In der folgenden Debatte meinte Wolfgang Sievert (SPD), dass er Verständnis für die betreffenden Anwohner habe und eine neue Baumpflanzung nach dem Fällen vorgenommen werden sollte. Am Ende sprach sich das Gremium mit 9:9 Stimmen gegen das Fällen der Bäume aus.



Wieder Schulschwimmen

Auch entschloss sich der Stadtrat, ab dem Schuljahr 2017/2018 mit Unterstützung der DLRG ein Schulschwimmen anzubieten. Die Grundschulen Altenkunstadt, Burgkunstadt und Weismain haben im nächsten Schuljahr jeden Montag in einem zeitlichen Umfang von zwei Stunden Schulschwimmuntericht im Hallenbad in Michelau angemeldet. Die Nutzung ist von Mitte September 2017 bis Juni 2018 vorgesehen. Für den Rest des Schuljahres soll das Freibad Kunomare in Burgkunstadt genutzt werden. Neben den Lehrkräften werden zusätzlich ehrenamtliche DLRG-Trainer eingesetzt. Die DLRG übernimmt die komplette Organisation Die Kosten für Badnutzung und Fahrtkosten belaufen sie pro Kommune auf 8300 Euro.

Im Schuljahr 2017/2018 wird es wieder eine offene Ganztagsschule (OGTS) an der Friedrich Baur Grundschule geben. Bisher liegen 21 Anmeldungen vor. Die Kosten für die Personalausstattung einer Fachkraft (Erzieherin) und Ergänzungskraft (Kinderpflegerin) belaufen sich auf rund 45 500 Euro. Nach Abzug der staatlichen Förderung von 28 200 Euro und den Pflichteigenanteil der Kommune in Höhe von 5500 Euro bleibt ein ungedeckter Betrag von 11 800 Euro. Der Stadtrat beschloss einstimmig, die durch staatliche Zuwendung nicht gedeckten Personalkosten zu übernehmen.

Michael Doppel (FW) fragte nach, warum Bürger nach einer Veröffentlichung im Stadtanzeiger "Burgkunstadt Aktuell" nur noch an fünf Stunden am Tag ihren Rasen mähen oder mit einer Heckenschere arbeiten dürfen sollen. Wolfgang Sievert (SPD) entgegnete, dass dies nicht bindend ist, da es in Burgkunstadt keine Lärmschutzverordnung gibt. Der Geschäftsleitende Beamte der Stadt Sven Dietl fragte, ob es sich hier um einen Lückenfüller im Stadtanzeiger gehandelt habe.