Humorvoller Blick in die Zukunft

In den drei Kirchengemeinden Michelau, Schwürbitz und Neuensorg ist es gute Tradition, die ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Beginn des neuen Jahres zu einem Neujahrsempfang in das Martin-Luther-Gemeindezentrum einzuladen. Viele von ihnen waren dem Aufruf gefolgt und so freuten sich Pfarrer Matthias Hain und das Pfarrersehepaar Höhr über einen vollen Saal. Die Geistlichen dankten bei dieser Gelegenheit ihren eifrigen Mitstreitern für die geleistete Arbeit in zahlreichen Gruppen und Kreisen und brachten ihre Wertschätzung zum Ausdruck.



Obwohl die italienischen Köstlichkeiten von "Frau Herr Dekan Grünwald" vielen abgingen, durften sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in diesem Jahr über ein leckeres Büffet freuen.





In Würde ergraut



Ebenso ergötzte sich die Mitarbeiterschaft wieder an den Schauspielkünsten der Geistlichkeit. In einem Sketch versetzten Matthias Hain sowie Roland und Birgit Höhr ihr Publikum in die ferne Zukunft: Im Jahr 2047 treffen sich die drei Geistlichen als in Würde ergraute Senioren und kommen mit Gehstock und Rollator in das Café am Zolltorplatz. Dekan Grünwald wähnen sie schon lange in einem Altenheim in Westmittelfranken. Mit seiner Sonnenbrille, einer Basecap und reichlich langen, aber ergrauten Haaren erinnert Pfarrer Hain seine früheren Kollegen an die gute alte Zeit in Michelau. Gern geht der Blick zurück, als die Kirchen noch voll und alles noch viel besser und schöner war. Und bei ihren Erzählungen geraten sie schnell ins Schwadronieren.



Bei ihren ökonomisch-ökologischen Gottesdiensten mussten aufgrund des Andrangs sogar Außenübertragungen eingerichtet werden, damals, als die Gläubigen noch in Bussen nach Michelau angereist waren und Massentaufen am Rudufersee stattfanden. Und als sie noch Kranke geheilt und Alte verjüngt hatten, war die Welt in bester Ordnung.



In bester Erinnerung ist ihnen die oberfränkische Gastlichkeit mit üppiger Verpflegung geblieben. Erst als der Kellner die Rechnung bringt, der sie stark an den "ehemaligen" Diakon Marco Schindler erinnert, werden sie mit der Wirklichkeit konfrontiert. "Zahlen Sie per Smartphone oder per Implantat?", werden sie gefragt, und so machen sich die drei wieder auf den Weg in ihr Altenheim.





Neue Mitarbeiter



Nach dieser Sketcheinlage wandten sich die Geistlichen ihrem Publikum zu und begrüßten zunächst als neue Mitarbeiter in der evangelischen Jugend in Michelau Katharina Pekin, Alexander Schlesinger, Tom Schorn, Lea Zerr, Christian Frank, Jessica Seiß und Juline Lorenz. Silke Dorsch und Isabell Koose arbeiten seit 2016 im Kindergarten Sophienheim und Isabelle Hörnlein im Hort. In Schwürbitz hat sich Janina Fischer der Band "Wolkenlos" angeschlossen und Elena Bock arbeitet im Kindergottesdienst-Team mit.



Kleine Geschenke für langjährige Mitarbeit erhielten die Schwürbitzerinnen Sabine Wich, die seit 20 Jahren den Mesner vertritt, und Elke Kraus, die seit zehn Jahren die Räume des Gemeindehauses pflegt. Unter den Neuensorgern hatte Birgit Nahr Grund zum Jubilieren, denn sie ist nicht nur seit 20 Jahren die zuständige Mesnerin, sondern gehört seit 15 Jahren auch dem Kirchenvorstand an.





Jubilare im Kirchenvorstand



Weitere Jubiläen feierten die Kirchenvorstandmitglieder Jutta Güntner (20 Jahre), Ulrich Fischer (20 Jahre), Ulrike Graßmuck (10 Jahre) sowie Manfred Dreßel (10 Jahre). In Michelau engagiert sich Christine Gagel seit 15 Jahren als Gemeindehelferin. Sabine Fischer und Petra Engelmann sind seit 25 Jahren als Kinderpflegerinnen in der Kinderkrippe Regenbogen beschäftigt, während Gaby Fischer hier schon seit 30 Jahren als Erzieherinnen wirkt.



Ihr zehnjähriges Jubiläum als Mitglied des Kirchenvorstands in Michelau begingen Ute Herold, Jürgen Naumann, Birgit Schardt, Matthias Krämer und Carmen Holland. Siegmar Beier und Paul Neumeister sind sogar schon seit 20 Jahren in diesem Gremium. Als letzten Punkt standen Verabschiedungen auf dem Programm.





Abschied von der Teestube



Katja Baierlein beendet ihre Arbeit in der Teestube und im Kirchenvorstand Schwürbitz und Dorothea Grünwald sagt der Teestube und der Jugendarbeit Lebewohl. Und die Musiker der Band "Boxenstopp" ließen es sich nicht nehmen, ihren langjährigen Sänger Michael Hönig mit einem Ständchen zu verabschieden.