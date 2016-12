Fußgängerin in Lichtenfels angefahren und schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am späten Dienstagnachmittag eine 69-jährige Fußgängerin ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert werden.



Die Rentnerin hatte laut Polizei die Reundorfer Straße am Bahnübergang überquert, wobei sie ein 60-jähriger Autofahrer übersah. Die 69-Jährige erlitt eine Oberschenkelfraktur und ein Schädelhirntrauma.



Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden von rund 1000 Euro.