Fliegerasse der Kordigast Segelfluggruppe am Werk

von STEPHAN STÖCKEL

Seit 25 Jahren schlägt das Herz von Matthias Krapp aus Weismain für die Segelfluggruppe Kordigast Burgkunstadt. Am Anfang schlug es auch aus Begeisterung darüber, einen selbstgebauten Flieger in die Lüfte steigen zu lassen.



Doch damit war 1997 Schluss. "Bei einer 70-Stunden-Woche, die man als Selbstständiger im Bereich der Bausanierung hat, bleibt nicht mehr viel Zeit für ein Hobby", machte der 46-Jährige klar. Dem Verein den Rücken gekehrt hat der Weismainer aber dennoch nicht. Sein Herz schlägt noch immer für die Segelfluggruppe.

"Ich liebe die Geselligkeit und den Zusammenhalt unter den Modellfliegern", sagte er bei der Jahreshauptversammlung. Stellvertretender Vorsitzender Rudolf Mager heftete ihm im Beisein von Vorsitzendem Werner Hahn für seine langjährige Treue eine Ehrennadel an die Brust.



Die Segelfluggruppe Kordigast Burgkunstadt vollbrachte im vergangenen Jahr das seltene Kunststück, die ersten drei Plätze in einer Klasse unter sich auszumachen. Oberfränkischer Meister in der Klasse F5B-J wurde 2016 Harald Koch aus Kronach, sein Sohn Heiko aus dem Küpser Ortsteil Schmölz landete auf dem dritten Platz und dazwischen schob sich Rudolf Mager aus Weismain.



Das Vater-Sohn-Gespann aus dem Landkreis Kronach und der Routinier vom Jura hatten mal wieder ganz oben mitgemischt. Vorsitzender Werner Hahn überreichte ihnen Pokale für ihr fliegerisches Können. Auch das Aushängeschild des Vereins, Wolf Fickenscher aus dem Burgkunstadter Ortsteil Neuses, der seit 16 Jahren nationale und internationale Titel am laufenden Band sammelt, war wieder erfolgreich: Im italienischen Lugo wurde er mit der Nationalmannschaft in der Klasse F5B Elektroflug Vizeweltmeister.





Geringe Resonanz



"Im vergangenen Jahr ist es ganz komisch gelaufen: Viele Flieger aus dem Bezirk glänzten vor allem beim Fliegen in Bayreuth mit Abwesenheit. Zudem musste der letzte der insgesamt drei Wettbewerbe, der in Teuschnitz stattgefunden hätte, wegen schlechten Wetters abgesagt werden", blickte der oberfränkische Meister Harald Koch zurück. Harald und Heiko Koch spielen alle Jahre wieder in ihrer Klasse das Bäumchen-Wechsel-dich-Spiel, wenn es um den oberfränkischen Meistertitel geht.



Im vergangenen Jahr hatte der Vater mal wieder die Nase vorn. "Mein Sohn hätte mich noch schlagen können, wenn Teuschnitz nicht abgesagt worden wäre." Sein Sohn, der zudem am Wettbewerb in Bayreuth nicht hatte teilnehmen können, trauerte der verpassten Chance nicht nach: "Ob es nun mein Vater ist oder jemand anderes - ich gönne jedem seinen Sieg." Den Titelgewinn führt sein Vater nach eigener Aussage auf seine lange Erfahrung und die hohe Konzentration zurück, die er an beiden Wettkampftagen an den Tag gelegt habe.

Sein Weismainer Vereinskollege Rudolf Mager konnte sich keinen rechten Reim auf seinen zweiten Platz machen: "Ich scheine wohl zwei gute Tage erwischt zu haben." Aus Spaß an der Freude und nicht des Gewinnens wegen beteilige er sich an den Wettkämpfen.



Vorsitzender Werner Hahn teilte mit, dass es im vergangenen Jahr beim Schauflugtag erstmals eine Kontrolle durch das Luftamt Nordbayern mit Sitz in Nürnberg gegeben habe: "Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Sicherheitsabstand und den Lärmpässen für Flugmodelle mit Verbrennungsmotor. Beanstandungen gab es keine."



Wie schon 2015 habe es auch im vergangenen Jahr eine Beschwerde von einem Bewohner aus dem Wohngebiet Lerchenbühl gegeben, die im Sande verlaufen sei. "Vom Luftamt wurde uns bestätigt, dass wir uns an die Aufstiegsgenehmigungen halten", sagte Hahn.





Hälfte der Mitglieder aktiver Pilot



Die Zahl der Mitglieder beläuft sich auf 80, 43 von ihnen sind aktive Piloten. Heuer werden zwei Flugwettbewerbe auf dem Flugplatz in Kaltenreuth stattfinden. Am Sonntag, den 28. Mai, zeigen Toppiloten der Klasse F5B-J bei einem bayerischen Wettbewerb ihr Können, dessen Ergebnisse in die Wertungen für die oberfränkische und bayerische Meisterschaft einfließen. Am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juli, gibt sich die Weltelite im Modellfliegen (Klasse F5B) bei einem Weltcupwettbewerb in Kaltenreuth die Ehre. Flugtag ist am Sonntag, 25. Juni. Die nächste Monatsversammlung ist am Freitag, 17. Februar, um 19 Uhr in der Gaststätte Günther in Burgkunstadt.