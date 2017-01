Erzbischof entsendet auch Sternsinger aus Bad Staffelstein

von GERD KLEMENZ

Zehn Sternsinger aus der Pfarrei Sankt Kilian Bad Staffelstein sowie der Uetzinger Filialkirche Heiliger Michael zu Oberlangheim machten sich mit Pastoralassistentin Susanne Lindner aus Bad Staffelstein auf den Weg nach Bamberg, zur diözesanen Aussendung der Sternsingerinnen und Sternsinger.



Kenia steht im Mittelpunkt

Rund um den Jahreswechsel sind die Sternsinger überall in Deutschland unterwegs. Unter dem Leitwort "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit!" machen sie bei der 59. Aktion Dreikönigssingen besonders auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam. Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der BDKJ. Heuer wurde das Land Kenia in Afrika in den Blick genommen.

Besonders in der Region der Turkana leiden die Menschen an den Folgen des Klimawandels. Die Aktion soll alle motivieren, auf einen vorsichtigen Umgang mit Gottes Schöpfung zu achten. Obwohl die meisten klimaschädlichen Stoffe in Europa, Asien und Amerika produziert werden, leiden die Menschen in Afrika am meisten darunter. In der Turkana können Fischer nicht mehr von ihrem Fang leben, weil die Gewässer schrumpfen. Außerdem gibt es nur Trinkwasser, wenn in der Wüste sehr tiefe Brunnen gebohrt werden.

Mit dem Geld, das die "heiligen Drei Könige" sammeln, werden Brunnen und Wasserstellen gebaut und betrieben, so dass sichergestellt wird, dass den Menschen eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser zur Verfügung steht. Am Freitagmittag wurden in der Bamberger Jesuiten- und Universitätskirche Sankt Martin die Sternsinger aus dem Bamberger Erzbistum zunächst in die Thematik eingestimmt. Rund 500 Sternsinger zogen dann am Nachmittag gemeinsam durch Bamberg und feierten einen Wortgottesdienst mit Erzbischof Schick im Dom.



Stundenlang für Wasser laufen

Der Erzbischof erzählte den Sternsingern von seinen Erlebnissen in Afrika. In etlichen Ländern und Regionen gebe es nur morgens ganz früh und abends spät fließendes Wasser, ansonsten nur das in Eimern und anderen Behältern gesammelte. In anderen Ländern müssten viele Kinder stundenlang laufen, um Wasser an Brunnen für die ganze Familie zu holen. Dadurch versäumten sie die Schule. "Ihnen helft Ihr mit Eurer Sternsingeraktion." Schick rief die Kinder und Jugendlichen auch auf, mit dem Wasser sparsam umzugehen und Wasserverschwendung zu vermeiden.

Der Bamberger Diözesanjugendpfarrer und Präses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, Detlef Pötzl, würdigte den Einsatz der Jungen und Mädchen: "Bei der Sternsingeraktion geht es vor allem um Solidarität." Durch ihr Engagement stünden die Sternsinger für Gleichaltrige auf der ganzen Welt ein, denen es nicht so gut gehe wie ihnen selbst.