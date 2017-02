Erinnerungen an den großen Wilhelm Busch

von MARIO DELLER

Max und Moritz oder der Unglücksrabe Hans Huckebein - diese beiden Bildergeschichten von Wilhelm Busch sind wohl den meisten Menschenauch heute noch ein Begriff. Bei einem vergnüglichen Abend mit Wolfgang Krebs, Tanja Schaller und Thomas Schimmel hatten die Zuhörer der zum Bersten gefüllten Alten Darre ihre Freude an einem wahren Feuerwerk aus Werken des poetischen Erbes Buschs. Das Publikum genoss die gekonnt in instrumentale Musik und Gesang gekleidete, höchst unterhaltsamen Hommage an den 1908 gestorbenen Dichterkönig.



"Aber hier wie überhaupt kommt es anders, als man glaubt", wusste schon ein Wilhelm Busch. Leise Befürchtungen von Skeptikern im Vorfeld, diverse Faschingsveranstaltungen könnte der Resonanz Abbruch tun, schmolzen schon lange vor Beginn dahin wie Eis in der Sonne. Der Ansturm war riesig, die Alte Darre platzte aus allen Nähten und ein hellauf begeisterter Hermann Hacker, Vorsitzender der Kulturinitiative (KIS) meinte bei seiner Begrüßung mit strahlender Miene: "Von heutigen Comedians wird man in 100 Jahren wohl nichts mehr hören. Aber Wilhelm Busch hat anscheinend immer noch seine Fans."



Eingespieltes Team

Dass die Veranstaltung ausverkauft war, lag mit Sicherheit nicht zuletzt auch am Ensemble. Thomas Schimmel an Klavier und Gitarre, Tanja Schaller mit Querflöte und Schifferklavier sowie Wolfgang Krebs verstanden es als eingespieltes Team, den präsentierten Werken Wilhelm Buschs zeitgemäßes Flair zu verleihen, ohne die Wurzeln des unvergessenen Poeten zu verleugnen. Der dichterische Blumenstrauß reichte von unerfreulichen Zahnarztbehandlungen über Seitensprung-Warnungen ("Man sieht, dass es Spektakel gibt, wenn man durcheinanderliebt") bis zu einer poetischen Pfannkuchen-Rezeptanleitung und Tiefsinnig-Philosophischem ("Wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren"). Mimikspiel und geschickte Pausen verfehlte nicht ihre Wirkung und sorgten so manches Mal mit einem einzigen Wilhelm-Busch-Zitat für Gelächter im Publikum: "Dummheit ist auch eine natürliche Begabung". "Da kommt mir eben so ein Freund mit einem großen Zwicker (Brille) - ei, Freundchen, wie mir scheint, Sie werden immer dicker" - warfen sich Thomas Schimmel und Wolfgang Krebs an anderer Stelle verbal die Bälle zu als Umsetzung der von Wilhelm Busch einst zu Papier gebrachten Frotzelei.



Auch dem Thema schlechthin - der Liebe - widmete sich der letztlich unverheiratet gebliebene Busch. In "Die Eisenbahnfahrt" schlägt das Herz eines jungen Mannes beim Anblick der holden Weiblichkeit höher; sie kommen ins Gespräch. Doch wie so oft erfährt das Gedicht Buschs zum Ende hin eine überraschende und humorvoll konstruierte Wendung. In diesem Fall wird der Angebeteten, gerade als sich der Jüngling ihr nähern will, schlecht: "Doch sie - sprang schnell zum Fenster und, o Graus, vom Fahren übel spie sie lang hinaus". Das Publikum kugelte sich vor Lachen.



Doch neben dem Reiz der Werke Wilhelm Buschs war es gerade der musikalische "Mantel", der im Zusammenspiel mit den Rezitationen das mit etlichen Beifallsbekundungen zwischendurch belohnte gewisse Etwas ausmachte. Von Thomas Schimmel und Tanja Schaller erzeugte Klangfarben von sanft-romantisch bis lebhaft oder lebensfroh sorgten für Abwechslung. Beispielhaft genannt seien dargebrachte Lieder wie "Röslein auf der Heide" oder das nicht minder bekannte "Nehmt Abschied, Brüder".



Wissenswertes zur Vita

Darüber hinaus wurden die Gedichte mit eigenen dazu erdachten Melodien untermalt. Fein dosiert, aber stets bewusst als kurze Überleitung zum nächsten Part streute Wolfgang Krebs Wissenswertes zur Vita Wilhelm Buschs ein. So erfuhren die Zuhörer, dass dieser sich auch als Maler versuchte, aber an seinen eigenen Ansprüchen scheiterte und die meisten seiner Bilder deshalb kurzerhand verbrannte. Außerdem gilt Wilhelm Busch mit seinen witzigen Bildergeschichten als Pionier des Comics.



"Ob ein Minus oder Plus uns verblieben, zeigt der Schluss" heißt es in Buschs Gedichtsammlung "Schein und Sein". Freilich war diese Verszeile auf das Leben als Ganzes gemünzt. Bezieht man diesen Satz auf den Wilhelm-Busch-Abend in der Alten Darre, urteilte das Publikum mehr als positiv. Als ganz dickes "Plus" zu werten war der lang anhaltende finale Applaus für zwei Stunden großartige Unterhaltung.