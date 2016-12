Eine ganz heiße Nummer

von DIANA FUCHS

E s ist heiß. Die Haut brennt fast. Die Köpfe der Saunabesucher sind rot und feucht. Jürgen Raab schaut unauffällig auf die Uhr. Zwei Minuten noch. Auch der 38-Jährige schwitzt, aber er lächelt aufmunternd: "Jetzt das Finale!" Vorsichtig träufelt er noch ein letztes Mal etwas Wasser auf die Steine des Sauna-Ofens. Damit der Hitzereiz und die ätherischen Öle bis in den hintersten Winkel der Holzhütte dringen, vollführt er schnelle, elegante Bewegungen mit großen Handtüchern.

Diese Szene wiederholt sich seit zwei Jahren immer wieder. Jürgen Raab arbeitet nebenberuflich als Sauna-Meister in der Obermain-Therme Bad Staffelstein. Weil ihm sein Hobby nicht nur Spaß macht, sondern ihn regelrecht begeistert, hat er sich ganz intensiv mit dem Thema Aufguss beschäftigt. So intensiv, dass er sich an diesem Wochenende in Bad Mergentheim mit den besten deutschen Aufgießern messen darf.





Herr Raab, können Aufgüsse wirklich so unterschiedlich sein?

Jürgen Raab: Ja, ganz unterschiedlich. Sie können Action-geladen präsentiert werden oder auch ganz ruhig und meditativ. Man muss sich auf das Publikum einstellen. Heute reicht es nicht mehr, wenn der Sauna-Meister nur nachschaut, ob alles in Ordnung ist, sondern er muss die Menschen unterhalten, entertainen. Die Gäste wollen etwas erleben. Wir Sauna-Meister versuchen, Aufgüsse so kurzweilig wie möglich zu gestalten. Gerade die letzten Sekunden erscheinen ja oft quälend lang, da freuen sich die Leute über Ablenkung.



Diese "Ablenkung" findet bei der Deutschen Meisterschaft auf höchstem Niveau statt. Das kann man schon Sauna-Theater nennen.

Stimmt. Geboten werden bis zu 15 Minuten Kleinkunst - witzig, emotional oder auch mal tiefsinnig. Jeder Aufguss hat ein eigenes, frei wählbares Thema und eine ganz spezielle Choreografie, bei der Duft, Musik, Deko und Kostüme eingesetzt werden.

Kostüme? In der Sauna?

Ja, das gehört dazu. Bei der Deutschen Meisterschaft letztes Jahr gab's die tollsten Sachen zu sehen: "Men in Blue", Bergsteiger, Hexen....



Welche Show präsentieren Sie?

Mein Programm heißt "It's magic". Ich will versuchen, die Leute als "Magier" zu verzaubern, mein Aufgusseimer ist ein Zylinder und mehrere LED-Jonglier-Bälle sorgen für eine besondere, bewegliche Beleuchtung. Außerdem verwende ich die ätherische Öle Blutorange, Zypresse und Spearmint.

Wie sind Sie Aufgießer geworden?

Durch einen guten Freund, der Abteilungsleiter in der Obermain-Therme ist. Ich arbeite hauptberuflich in einem Inkassobüro, habe aber keinen direkten Kundenkontakt. Das hat mir schon lange gefehlt. Als die Therme dann Aufgießer gesucht hat, hab' ich gedacht: Bringste die Leute halt auch am Wochenende ins Schwitzen...



Welche Voraussetzungen mussten Sie erfüllen?

Ich musste den Rettungsschwimmer- und einen Ersthelferkurs machen, außerdem körperlich fit sein. Denn wenn man bis zu sechs Aufgüsse pro Schicht macht, geht das schon an die Substanz.



Ist Saunieren im Sommer nicht ohnehin doppelt anstrengend?

Nein. Die Regelmäßigkeit ist entscheidend. Nur wer regelmäßig in die Sauna geht, stärkt sein Immunsystem und seinen Kreislauf dauerhaft. Seit ich selbst beständig in der Sauna bin, war ich überhaupt nicht mehr krank.



Wie qualifiziert man sich für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft?

Entweder muss man Sauna-Meister sein oder in einer deutschen Anlage arbeiten. Und man muss unter anderem verschiedene Wedeltechniken beherrschen. Dann darf man an der Vorrunde teilnehmen. Die acht Besten bestreiten am Sonntag das Finale.



Worauf schaut die Jury?

Beurteilt werden Kriterien wie Kostüm, Gerätschaften, Hitzeverteilung und -steigerung, Dufteinsatz, Professionalität, richtiger Mix aus Show und Gesundheitselementen und so weiter.



Können Interessierte einfach zuschauen?

Ja. Einige Zuschauer werden von der Jury sogar in die Bewertung einbezogen.







AUFGUSS-SPEZIALISTEN



Jürgen Raab: Der 38-Jährige aus Seßlach (Kreis Coburg) arbeitet hauptberuflich in einem Inkassobüro, zieht also fällige Geldforderungen für Firmen ein. Zum Ausgleich schwitzt Raab am Wochenende selbst: Als Aufgießer in der Obermain-Therme Bad Staffelstein. Hier wird 2017 die Deutsche Aufguss-Meisterschaft stattfinden.



Deutsche Aufguss-Meisterschaft: An diesem Wochenende werden in der Panorama-Holzhaussauna der Solymar-Therme Bad Mergentheim die besten Aufgießer Deutschlands gesucht - sowohl in einem Einzel- als auch in einem Team-Contest. An den Start gehen 33 Personen und elf Teams. Den Siegern winken Geldpreise und die Teilnahme an der Aufguss-WM im September.



Terminplan: Samstag, 16. Juli, ab 9 Uhr Einzel- und Teamprüfungen. Sonntag, 17. Juli, 9 bis 14.15 Uhr Finale Einzel-, 15 bis 17.15 Uhr Finale Teamwettbewerb.