Ein deutliches Plus bei den Übernachtungen und bei den Thermenbesuchern

von MARIO DELLER

Der Kurstadt-Motor läuft und läuft, positive Zahlen und Entwicklungen sind Anlass zur Freude. Beim Tourismus-Informationsabend im Mehrzweckraum der Adam-Riese-Halle waren die Ausführungen der Referenten vor diesem Hintergrund von Optimismus geprägt, zeugten zugleich aber vom Bestreben, sich auf den Lorbeeren keinesfalls auszuruhen.

Sehr zufrieden war auch Anne Maria Schneider vom Kur und Tourismus Service bei der Vorstellung der Gästestatistik zum Auftakt der Versammlung. Bei den Übernachtungen war 2016 mit 635 794 ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber 2015 zu vermelden, auch die Gästezahl stieg, und zwar um neun Prozent auf 155 484. Ferner gab Schneider einen Abriss der Marketingaktivitäten in 2016 sowie einen Ausblick auf vielfältige Veranstaltungen im laufenden Jahr. So gibt es im Juni im Kurpark wieder eine Messe "Kunst, Genuss und Garten" oder Ende Juli wieder einen Serenadenabend mit der Klampfengruppe im Rosengarten.



Erfreuter Bürgermeister

Angesichts der Zahlen war auch Bürgermeister Jürgen Kohmann positiv gestimmt. Nachdem etliche Vermieter und Gastronomen der Einladung gefolgt waren, nahm der Rathauschef die Gelegenheit wahr, sich bei diesen zu bedanken: "Steigende Übernachtungszahlen sind auch Ihr Verdienst, dafür ein herzliches Vergelt's Gott", betonte Kohmann. Der hohe Prozentsatz an Dauergästen zeige, dass die Touristen sich hier wohlfühlen.

"Das ist schon eine Riesenhausnummer", trat Hans-Josef Stich in seiner Eigenschaft als Werkleiter der Obermain Therme mit einem Strahlen ans Mikrofon. Er sprach damit die 775 000 Thermenbesucher 2016 an. Bemerkenswerten Charakter nimmt der Anstieg um 50 000 gegenüber 2015 ein vor dem Hintergrund der gleichzeitigen umfangreichen Sanierungsarbeiten. Pfingsten soll laut Stich das Erlebnisbecken wieder nutzbar sein, im Sommer das Terrassenbecken fertig gestellt werden. "Danach können wir erst einmal durchschnaufen", meinte der Therme-Chef. Einschränkungen, wie sie die Gäste nun über längere Zeit hinnehmen mussten, seien für 2018 also nicht zu erwarten, zumal sich das Aktivbecken aufgrund des dort geringeren Salzgehaltes in noch gutem Zustande befinde.

Martin Lüders berichtete über Situation und geplante Maßnahmen in den einzelnen Sparten der Freizeit GmbH. Im "Aqua Riese" soll im Bereich des ehemaligen Solariums ein Trockenspielplatz entstehen. Betreffend des seit 2013 von der Freizeit GmbH gepachteten Waldklettergartens habe sich das neue Sicherheitskonzept bewährt. Die in den ersten Jahren aufgetretenen Anlaufschwierigkeiten seien überwunden, nun blicke er hier sehr zuversichtlich in die Zukunft. Betreffend des Campingplatzgeländes der Freizeit GmbH am Ostsee habe man sich vor zwei Wochen mit Fachleuten getroffen, die das Areal neu überplanen.

Das Gelände, welches beispielsweise bezüglich der Parzellengrößen nicht mehr modernen Maßstäben genügt, soll so ein frisches Gesicht erhalten und fit gemacht werden für die Zukunft. Der hierfür seitens der Stadt zuständigen Ilka Engels war es ein wichtiges Anliegen, all jene Vermieter zu einer Klassifizierung ihrer Gästeunterkünfte zu bewegen, die dies bisher noch nicht getan haben, nannte Kriterien für den Erhalt von zwei, drei, vier oder auch fünf Sternen. Ferner wies Engels auf die seit Anfang 2016 vorgeschriebene, leider aber noch nicht überall erfüllte Rauchmelderpflicht hin.



Neue "Terrainkurwege"

Die Stadt Bad Staffelstein wird ihrem Ruf als aufstrebende "Gesundheitsregion" auch durch die neuen "Terrainkurwege" gerecht. Bislang nur den Patienten der Reha-Klinik in Schwabthal vorbehalten, können nun durch fünf in 2017 angebotene Rundtouren auch übrige Interessierte in den Genuss der medizinisch-therapeutischen Wanderungen kommen. Werner Freitag von der Reha-Klinik Lautergrund und der bekannte Wanderführer Reinhold Müller stellten in beschwingter Art und Weise das Projekt sowie die fünf diesjährigen Terrainkurwanderungen (siehe dazu Info-Box) kurz vor. Den Auftakt bildet am 21. Juni eine rund zweistündige und etwa fünf Kilometer lange Route, die am Friedhofsparkplatz in Bad Staffelstein startet, eine Wanderung hinauf zum Staffelberg beinhaltet und über den Karlssteig zurück.

In angenehmer Geschwindigkeit sollen die Wanderungen sanft den Kreislauf trainieren. "Es geht hier nicht um ein Marathontraining, wir werden beispielsweise nicht den Staffelberg hochhechten", trat Müller etwaigen Befürchtungen entgegen. Vor jedem Start werden die Klimatherapeuten den Teilnehmern die anstehende Route erläutern. "Entspannt gehen, schöne Eindrücke aus der Natur mitnehmen und glücklich zurückkommen", fasste Müller die positiven Effekte der Terrainkurwegwanderungen launig zusammen.

Es wurden fünf Klimatherapeuten ausgebildet, die Patienten und Gäste begleiten: Werner Freitag (Reha-Klinik Lautergrund), Reinhold Müller (Wanderführer der Stadt Bad Staffelstein), Michael Jerutka und Silke Dorsch (TheraMed), Ricardo Echaniz Gerhard (Best Western Kurhotel an der Obermaintherme).