Ebensfeld: Ein Meer aus toten Fliegen auf der Straße

"Unbekannte Flugobjekte": So lautete der Betreff einer E-Mail, die die FT-Lokalredaktion am frühen Montagmorgen erreichte. Auf den geheimnisvollen Titel folgten beim Öffnen ebenso mysteriöse Bilder, die Millionen von toten Fluginsekten auf einer Straße zeigen. Herbert Mengesdorf aus Ebensfeld hat die Fotos morgens um 6.30 Uhr gemacht - nur wenige Hundert Meter von seinem Wohnhaus entfernt an der Ecke Gries und Schlesierstraße.

Sofort nahmen er und seine Frau Johanna Kontakt mit dem Markt Ebensfeld und dem Landratsamt auf, um die toten Tiere genauer bestimmen zu lassen. Die Antwort war einhellig: Es handelt sich um Eintagsfliegen. Diese gelten als die ursprünglichsten unter den Fluginsekten. Auch Gerhard Hübner vom Landschaftspflegeverband des Landkreises Lichtenfels hat sich die Fotos angesehen: "Die Menge der Tiere ist schon gewaltig, aber Massenflüge der Eintagsfliegen sind nichts Ungewöhnliches, das liegt in der Natur der Sache", sagt der Biologe. "Die erwachsenen Tiere leben ja nur sehr kurze Zeit."



Larve lebt im Schnitt ein Jahr

Das Leben der Männchen dauert in der Regel nur wenige Stunden. Bereits kurz nach der Paarung sterben die Tiere und fallen zu Boden oder ins Wasser. Weibchen leben in der Regel etwas länger (bis zu drei Tage), da sie die befruchteten Eier noch im Wasser ablegen. Hübner: "Man darf aber nicht vergessen, dass die Larven im Wasser viel länger leben." Im Schnitt ein Jahr verbringt das Tier als Larve in Flüssen - bevorzugt unter Steinen, um nicht von der Strömung weggeschwemmt zu werden. "Der Main ist ein solch typisches Fließgewässer", sagt Hübner. Im Vergleich zu anderen Insekten, wie etwa den Steinfliegen, haben die Larven der Eintagsfliege relativ geringe Ansprüche an ihre Umwelt, so Hübner. Zumeist bei hochsommerlichen Temperaturen und Windstille schwirren die Tiere nach dem Schlüpfen und ihrer Häutung bei Dämmerung aus und verbringen nahe der Gewässer ihre "Hochzeit". Auch in Ebensfeld durfte das Phänomen nach diesem Schema abgelaufen sein. Denn die Schlesierstraße in Ebensfeld ist nur wenige Meter vom Main entfernt.



Lebewesen oder Blüten?

Bereits am Sonntagabend konnte Johanna Mengesdorf von ihrem Haus aus dichte Schwärme von Fliegen in den Lichtkegeln von zwei Straßenlaternen beobachten. "Ich dachte, das wären sehr große Mücken gewesen", sagt sie. Am nächsten Morgen sah sie dann in diesem Bereich eine schneeweiße Schicht auf der Straße. Dass es sich dabei um Millionen von toten Insekten handelte, erkannte sie aus der Entfernung nicht. "Es sah aus wie Kirschblüten im Frühjahr. Ich dachte ein Gartenfahrzeug hätte in der Kurve Blätter verloren", sagt Mengesdorf. Als sie sich der Stelle näherte, sah sie den Irrtum nicht nur, sondern roch ihn auch. "Das war ein stechender, fauliger Geruch", sagt sie über einen Lockstoff, den die toten Insekten verströmen.



Auch in den Nächten nach Sonntag nahm Johanna Mengesdorf das bizarre Naturschauspiel wieder wahr, allerdings nicht mehr in dieser großen Masse. Seit 16 Jahren lebt sie mit ihrem Mann bereits in Ebensfeld. In dieser Zeit sei ihr ein vergleichbares Szenario in der Straße nie aufgefallen. Die Nachfrage beim Markt Ebensfeld ergibt ein ähnliches Bild: Von einem derartigen Massenphänomen sei in den vergangenen Jahren nichts bekannt. Kämmerer Reinhold Bräutigam machte indes am vergangenen Wochenende ähnliche Beobachtungen, als er abends über die Autobrücke von Ebensfeld nach Oberbrunn fuhr. "Da bin ich wahrlich durch dichtes Schneegestöber gefahren. Ich war völlig überrascht, denn bisher kannte ich so etwas auch nur aus dem Fernsehen."