Durchfahrt verboten: 93-Jähriger fährt Feuerwehrfrau in Wolfsdorf an

Am Sonntagvormittag sperrten zwei Feuerwehrfrauen einen Teil der Laufstrecke des Obermainmarathons im Bereich Wolfsdorf ab. Um gerade laufende Teilnehmer nicht zu gefährden, hielten die Beiden einen 93-jährigen Autofahrer an. Dies berichtet die Polizei.



Obwohl ihm mitgeteilt wurde, dass er auf seiner täglichen Strecke nicht weiterfahren könne, gab er Gas und fuhr mit seiner Stoßstange gegen das Bein der Absperrkraft. Da er langsam weiterfuhr, erlitt die Feuerwehrfrau glücklicherweise keine Verletzungen. Offensichtlich jedoch wollte er durch das Zufahren auf die Feuerwehrfrau seine freie Weiterfahrt erzwingen. Zudem wurden die ehrenamtlich Tätigen Feuerwehrler beschimpft und beleidigt.



Erst die hinzugerufene Polizei konnte den 93-jährigen beruhigen und zu einen Umweg bewegen. Den 93-jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung, Nötigung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.