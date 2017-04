Dürfen Graffiti-Künstler Ebensfelder Unterführung verzieren?

von ANDREAS WELZ

Die Verbundenheit zu allen Beschäftigten des Bezirksklinikums Obermain hat der Ebensfelder Gemeinderat am Dienstag mit einer Resolution zum Ausdruck gebracht. Darin wird festgestellt, dass das Bezirksklinikum der größte Arbeitgeber im Markt Ebensfeld ist und eine große Zahl der Einwohner dort in Heimatnähe ihren Arbeitsplatz hat.





Resolution für Erhalt des Bezirksklinikums



Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Erhalt des gesamten Standorts Kutzenberg sei die günstige Verkehrsanbindung mit direktem Anschluss an die A 73 und den Bahnhof Ebensfeld. "Eine Verlegung von Teilen des Bezirksklinikums ist nicht im Sinne des Marktes Ebensfeld. Es werden alle Anstrengungen unterstützt, die den Erhalt des Bezirksklinikums-Standortes in seiner jetzigen Form zum Gegenstand haben und den Ausbau des Standortes fördern", heißt es in der Resolution.



Geteilter Meinung war das Gremium über die Finanzierung von zwei Fahrradüberdachungen beim Bahnhof in Ebensfeld. Laut Gemeinderatsbeschluss vom 28. März sollen auf der Ostseite des Bahnhofs beim Zugang zum Gleis zwei überdachte Fahrradständer gebaut werden. Bürgermeister Bernhard Storath (CSU) bezifferte die Kosten auf 22 000 Euro, die zur Hälfte von der Regierung Oberfranken gefördert werden könnten.



Gegen fünf Stimmen (vier Freie Wähler und eine CSU) wurde das Projekt beschlossen. Heinrich Kunzelmann (FW) fasste die Argumente, die gegen die Finanzierung durch die Gemeinde sprechen, so zusammen: "Die Bahn muss die Fahrradüberdachungen bezahlen." Man finanziere ja auch nicht Bushaltestellen oder Taxistände.





Gegen "wildes" Besprühen



Zu keinem Ergebnis kamen die Gemeinderäte, die Eisenbahnunterführung am Kellbach und damit den Zugang zum Bahnhof farblich zu gestalten. Bürgermeister Storath schlug ein Graffitiprojekt vor, an dem sich Jugendliche aus Ebensfeld beteiligen könnten. Damit könne man das "wilde" Besprühen, wie schon in der Unterführung Ziegelstraße beobachtet wurde, unterbinden.



"Ergänzend zum Projekt mit den Jugendlichen können die restlichen Flächen durch professionelle Künstler gestaltet werden", sagte er. Bei der Kostenaufstellung, 3700 Euro für die Jugendlichen und 12 500 für die Künstler, regte sich Widerstand in der Reihen der Gemeinderäte.





Entscheidung vertagt



Franz Böhmer (FW) war skeptisch, dass damit die "wilden" Sprayer abgehalten werden. Fraktionskollege Axel Hümmer schlug vor, abwaschbare Aluminiumplatten mit örtlichen Motiven anzubringen. Schließlich wurde ein Beschluss zurückgestellt.



Im Rahmen des neu aufgelegten Breitbandförderprogramms erhält Ebensfeld einen Zuschuss von 695 656 Euro, teilte der Bürgermeister mit. Der Förderbescheid sei ihm am 21. März von Bundesminister Alexander Dobrindt in Berlin übergeben worden. Damit könnten Ortsteile sowie einzelne Straßen im Hauptort, in denen bisher keine Bandbreiten von 50 Megabit möglich waren, aufgerüstet werden. Die Umsetzung der Baumaßnahme könne von Oktober 2017 bis September 2019 erfolgen. Im Laufe dieses Jahres sollen zudem die Bandbreiten in den bisherigen Kabelverzweigern von 50 auf 100 Megabit erhöht werden.



Bürgermeister Storath lud zur Spielplatzeinweihung in Prächting am Sonntag, 30. April, ein. Nach dem Gottesdienst in der Hankirche um 8.30 Uhr wird gegen 9.15 Uhr Pfarrvikar Dr. Grzegorz Grinn die neuen Spielgeräte segnen. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Kelbachtaler Blasmusik. Bei schlechtem Wetter findet die Bewirtung im Kulturraum Prächting statt.



Am 30. Mai soll um 18 Uhr der neue Seniorenpark am südlichen Eingang des Sportgeländes eröffnet werden, gab Storath bekannt. Die fünf Sportgeräte im Freien seien für alle Altersklassen geeignet.