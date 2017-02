Die Nordseeküste lag in Michelau

von KLAUS GAGEL

Die kleine Meerjungfrau brachte es auf den Punkt: "Der Weiberfasching ist das geilste, was Michelau zu bieten hat!" Warum das so ist, das wussten die "Seebären", der Seemannschor aus Neustadt: "An der Nordseeküste", denn so lautete auch das Motto des Weiberfaschings, "sind die Frauen beim Fasching und die Männer dahoam!"

In der Tat scheinen die Frauen immer dann so richtig aufzudrehen, wenn keine Männer an Bord sind. Die Rahmenbedingungen waren dafür ideal. Das Motto "An der Nordseeküste" bot unzählige Interpretationsmöglichkeiten, die von der Damenwelt fantasievoll genutzt wurden. Schon am Zugang zum Badestrand wurden die Ladys von zwei Seebären im Strandkorb willkommen geheißen, die die Tickets feilboten. Die Tischgruppen im Saal waren nach den ostfriesischen Inseln benannt, die Treppe hoch ging's zur Seehundauffangstation. Weisheiten wie "nach der Ebbe kommt die Flut" waren alles andere als Seemannsgarn und regelrecht geflutet wurde der Saal sobald die "Meeresküste" für die Besucherinnen freigegeben war.

Man konnte sich kaum sattsehen an den unterschiedlichsten Masken und Kostümen. Meerjungfrauen hatten sich in Fischernetze oder glitzernde Schuppen gehüllt, Seepferdchen mit runden Bäuchen überließen das Austragen der Jungen listiger Weise den männlichen Artgenossen, eine große Schar weißer und rosafarbener Quallen sandte blinkende Lichtsignale aus. Dazwischen bahnte sich ein Fischschwarm seinen Weg. Ein weißer Hai mit furchterregendem Gebiss gab sich ausnahmsweise friedlich. Am Strand tummelte sich ein buntes Völkchen. Etliche Badegäste hatten ihre Schwimmhilfen mitgebracht. Zwei hübsche Urlauberinnen stachen mit ihrem orangefarbenen Gummiboot in See. Zahllose Leichtmatrosinnen beteiligten sich eifrig an der Strandgymnastik, die von der Schiffskapelle "Deschavü" angeordnet wurde. Das lockte sogar Käpt'n Blaubär von seiner Kommandobrücke.

Mit drei mitreißenden Einlagen sorgte der TVM unter Kapitän Clemens Weisser dafür, dass die Stimmungswogen im Saal höher schlugen als die Brandung an der Nordseeküste.

Völlig aus dem Häuschen geriet die Damenwelt aber beim Baywatch-Auftritt der Michelauer Turner. Clemens Weisser hatte sicherheitshalber gewarnt, dass jegliches Berühren der gestählten Männerkörper während ihres Rescue-Einsatzes strickt verboten sei. War da noch eine Steigerung möglich? Schon der Name des "Ranzenballetts" aus Gestungshausen ließ aufhorchen. Als schwere Jungs, was nicht nur körperlich gemeint war, enterten sie zu "Ba-Ba-Banküberfall" die Tanzfläche, um sich nach einem sekundenschnellen Striptease in gummiknüppelschwingende Cops zu verwandeln. Die Mischung aus schwungvollem Ballett und einem Hauch von finsterer Brutalität schien bei den Damen jedenfalls recht gut anzukommen.

Die Gaudi schreit geradezu nach Fortsetzung und so soll es auch im kommenden Jahr am "Schmutzigen Donnerstag" einen weitere Weiberfasching geben.

Wer nicht so lange warten möchte der kann sich am heutigen Samstagabend beim großen Turnerfasching in der Michelauer Angerturnhalle mit "DJ Urban und Alex" und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm vergnügen. Am Faschingsdienstagspielen die Narren in Michelau endgültig verrückt. Da wälzt sich ab 10 Uhr der bunten Gaudiwurm mit zahllosen Gruppen, Kindern und Kostümierten durch die Korbmachergemeinde.