Der Regen war die Herausforderung

Die Bilder lassen den diesjährigen Korbmarkt noch einmal Revue passieren. Das Spektrum reicht von Detailaufnahmen von Flechtwerk über Flechtvorführungen bis hin zu Straßenszenen vom Korbmarkt. Bei der Preisverleihung am Freitag im Foyer des Rathauses freute sich Bürgermeister Andreas Hügerich (SPD) über die Rückblende, auch wenn es der Wettergott in diesem Jahr nicht sehr gut mit dem Korbmarkt meinte. "Handwerk zum Anfassen und spüren, dass haben sie im Bild eingefangen", sagte Hügerich in Richtung der anwesenden Fotografen.



Nur 70 Bilder eingereicht

Das ungünstige Wetter wirkte sich auch auf die Anzahl der eingereichten Arbeiten aus. Statt der üblichen 100 bis 130 Aufnahmen waren es in diesem Jahr 70 Bilder, aus denen die dreiköpfige Jury die Gewinner ermittelte. Den ersten Platz sicherte sich, wie bereits im Vorjahr, Harald Koch aus Trieb. Tilo Hollfelder aus Stetten freute sich über den zweiten Platz, und Sonja Koch aus Trieb folgte mit ihrer Aufnahme von den "Zarten Korbmacherhänden" auf dem dritten Platz.



Die Organisation hatte der AV-Treff Obermain mit Siegfried Mischke und Eugen Schneiderbanger sowie ZEF-Geschäftsführer Manfred Rauh und Citymanager Steffen Hofmann übernommen. Der Jury gehörten Andreas Schneider, Elisabeth Dicker und Frank Ziegler an. Gesucht wurden Fotos vom flechterischen und künstlerischen Geschehen am Korbmarkt.



20 Bilder kamen in die engere Auswahl

Doch in diesem Jahr hatten es die Fotografen aufgrund des schlechten Wetters besonders schwer. "Die Kunst war, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und auch noch in einem regenfreien Moment zu sein", erklärt Manfred Rauh. So ganz einfach hatte es die Jury auch in diesem Jahr nicht. Von den rund 70 eingereichten Bildern kamen 20 in die engere Auswahl, aus denen die Jury die Plätze eins bis zehn vergab. "Von der Qualität lagen alle nahe beieinander", berichtet Rauh.



Dass er zum zweiten Mal in Folge den Wettbewerb "Fokus Korbmarkt" gewinnen würde, damit hatte Harald Koch aus Trieb nicht gerechnet. Ihm gelang in einer relativ regenarmen Minute die Siegeraufnahme. Sie zeigt seine Frau Sonja, die mit einem Hut vor einem Spiegel zu sehen ist. "Das Schöne am Korbmarkt sind die vielen Fotomotive", sagt der Hobbyfotograf. Die Ausstellung ist noch bis zum 25. November im Foyer des historischen Rathauses zu sehen.





Die zehn Besten:

1. Platz Harald Koch

2. Tilo Hollfelder

3. Sonja Koch

4. Harald Koch

5. Anne Rauh

6. Dirk Hunke

7. Anton Fath

8. Werner Fichtel

9. Andreas Lawrenz

10. Werner Fichtel.