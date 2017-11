Der Baum lupft seine Wurzeln an

Die Skulptur "Himmelfahrt Jesu" zählt zu den bemerkenswertesten Werken des Altenkunstadter Hobbykünstlers Ernst Müller. Zwei Jahre lang zierte sie den Innenhof zwischen der evangelischen Kreuzbergkirche und dem Pfarrhaus. Seit Kurzem schmückt sie, umrahmt von Bildern der Malerin Katharina von Münchow, den Kirchgarten. Für den Standortwechsel musste die Plastik im wahrsten Sinne des Wortes entwurzelt werden.

Die Geschichte des Kunstwerks beginnt im Sommer 2014. Wer die faszinierende Skulptur sieht, käme niemals auf die Idee, dass es sich dabei um den ausgewachsenen Ahorn handeln könnte, der einst vor dem Pfarrhaus stand. Ein Baum, der für die Kirchengemeinde mehr und mehr zum Sorgenkind wurde.



"Die Samen verstopften immer wieder die Dachrinnen und Fallrohre der Gebäude", erinnert sich Ernst Müller. Bei Regen liefen sie über, was wiederum der wärmegedämmten Fassade des renovierten 45 Jahre alten Pfarrhauses nicht gut bekam. Ein Fällen des Baumes schien unumgänglich.



Doch zum Glück hat man in der Kirchengemeinde mit Ernst Müller einen vielseitigen Hobbykünstler, der sich mit seinem kreativen Schaffen in ganz Oberfranken einen Namen gemacht hat.



Skulpturen aus seiner Werkstatt stellte der 70-Jährige im Park von Schloss Gereuth im Landkreis Hassberge, auf Gut Sendelbach bei Ebern und im "Garten der Besinnung" in Gemünda im Landkreis Coburg aus. Für die 1200-Jahr-Feier der katholischen Pfarrei Altenkunstadt fertigte Müller ein mehrteiliges Ensemble. "Die Beter" nennt sich eine Gruppe von Plastiken, die den Vorplatz der Burgkunstadter Christuskirche ziert.

Faszinierende Kreationen aus Holz sind natürlich auch in der evangelischen Kreuzbergkirche zu finden. "Als der damalige Pfarrer Jürgen Rix mich fragte, ob ich Interesse an einem Stück Ahorn hätte, habe ich nicht lange überlegen müssen", lächelt der frühere Vertrauensmann des evangelischen Kirchenvorstands Strössendorf/Altenkunstadt.





Fest verwurzelt



"Ich schaute mir den Baum genau an und kennzeichnete, welcher Abschnitt für meine Arbeit geeignet wäre." Der Rest samt Krone wurde von einer Spezialfirma fachgerecht zurückgebaut.



"Es bot sich natürlich die Möglichkeit, das Stück Baum abzusägen und daheim daran zu arbeiten. Doch dann entschied ich mich, es fest verwurzelt an Ort und Stelle zu belassen, so dass später die ganze Gemeinde etwas davon hat", erzählt Müller: "Ich bringe Dinge und Material in Form, gebe ihnen Gestalt."





Unter freiem Himmel



Nachdem die Standortfrage und damit auch sein künftiger "Arbeitsplatz" geklärt waren, machte sich Müller Gedanken über ein aussagekräftiges, zum Kirchenumfeld passendes Thema für die Ahorn-Skulptur. Zwei gabelförmige, nach oben ragende Äste inspirierten ihn, Motive der Himmelfahrt Jesu künstlerisch zum Ausdruck zu bringen.



Viele Stunden arbeitete der Holzformer unter freiem Himmel an seinem "tief in der Erde verwurzelten Werk". Bei der Kreuzberg-Kirchweih im Oktober 2014 stellte er es der Gemeinde vor. Als vor einigen Wochen die Neugestaltung des Bereichs zwischen Kirche und Pfarrhaus in Angriff genommen wurde, machten sich die Verantwortlichen Gedanken über einen neuen Standort für die Ahorn-Skulptur. Sie wurde "entwurzelt" und mit einer Baumaschine über die Kirchenmauer in den Kirchgarten gehievt.



Gemeindeglieder und Besucher der Kreuzbergkirche können die "Himmelfahrt Jesu" durch die großen Glasfenster des Gotteshauses bewundern.