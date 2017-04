Dem Bach wird das Bett gemacht

von GERD KLEMENZ

Im Dorf laufen seit März bis voraussichtlich Juli 2018 Sanierungsarbeiten, denn der nächste Schritt zur Dorferneuerung steht an. Hierzu fand kürzlich eine Infoversammlung im Saal der Brauerei Dinkel statt, bei der den Stublanger Bürgern die mit den Arbeiten beauftragte Firma Dechant sowie der Bauleiter Herbert Popp vorgestellt wurden. Jeden Mittwoch macht sich der Staffelsteiner Stadtbaumeister Andreas Ender ein Bild vom aktuellen Stand der Arbeiten - aber auch die Bevölkerung kann sich informieren.



Bereits 1989/99 ist die Dorferneuerung mit der Flurbereinigung angelaufen. In den darauf folgenden Jahren wurden als erstes das Gemeindehaus saniert und der Platz vor dem Gemeindehaus gepflastert. Nach einer größeren Pause wurde 2010/11 ein Spiel- und Bolzplatz am Ortseingang gebaut. Parallel dazu wurde ein Flurbereinigungsverfahren ausgeführt. Der Straßenbau zum Lückenschluss der Ortsstraßen Am Zwitzig und der Kirchstraße fand 2015 statt.



Seit geraumer Zeit rollen nun wieder Lastwagen durch den Ort und Bagger sind im Bereich der Kirche eingesetzt. Hier entstehen nun neue Ufermauern entlang des Döritzenbachs bis zum Wehr auf einer Länge von insgesamt etwa 600 Metern.



Die bestehenden Bachmauern wurden laut Stadtbaumeister Ender in drei Schädigungsgrade unterteilt: "Schwere Schäden bedeuten Neubau, bei mittleren Schäden müssen die Mauerkronen ersetzt werden und bei leichten Schäden muss eine Oberflächenbehandlung ausgeführt werden, um die Mauern optisch aufzubessern." Von der Konstruktion, der Bauhöhe und dem Schädigungsgrad lasse sich der Bachlauf vom Gemeindehaus bis zur Kirche und zum Wehr nun in neun Baubereiche unterteilen. Auf der Gesamtlänge von 1300 Metern werde in allen Bereichen ein einheitliches Bachgeländer angebracht.



Fördermittel kommen von der EU

Die Bachmauersanierung sei in den Vorjahren mehrfach angedacht gewesen, allerdings nicht in diesem Umfang, so Ender weiter. Bereits 2011 sei von der Stadt Bad Staffelstein ein Exposé erstellt worden, das den Bachlauf vom Gemeindehaus bis zur Einmündung des Döbertenbachs in fünf Baubereiche vorsah. Nachdem nun mit dem "Eler"-Förderprogramm (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) die Möglichkeit bestanden habe, größere Projekte einzureichen, beantragte die Stadtverwaltung den Geltungsbereich der Bachmauersanierung bis zum Wehr zu untersuchen. Aber auch der Kirchenvorplatz, der zentrale Platz am Dorfbrunnen und der Wanderparkplatz am Wehr bedürften nach Enders Worten dringend einer Sanierung und Umgestaltung. Außerdem werde ein Fußweg dorf- und bedarfsgerecht verbessert.



"Als Highlight wird am Dorfplatz eine kleine Kneippanlage für Wanderer, Radfahrer und die einheimische Bevölkerung entstehen", sagt Stadtrat und Ortssprecher Wolfgang Herold (CSU). Im Bach habe man zudem einen kleinen Wasserspielplatz geschaffen. Da der Bach an dieser Stelle nicht tief sei, könnten Kinder von Stein zu Stein hüpfen, ihre Geschicklichkeit üben, oder Schiffchen fahren lassen, fügte Herold an.



Die schmalen Stege über den Bachlauf, die einst aus Privat-Initiative entstanden sind, dienen von jeher zur fußläufigen Verbindungen zwischen den Bachseiten. Über diese Stege können sich Nachbarn besuchen, ohne einen großen Umweg machen zu müssen.



Die Brückenbauwerke sind vom Projekt ausgeschlossen. Während der Bauarbeiten entstehen keine Verkehrsbehinderungen im Ort. Wolfgang Herold: "Durch den Ringweg, der im Rahmen der Flurbereinigung gebaut wurde, wird der Verkehrsfluss nicht behindert. Sollten doch unvorhersehbare Probleme auftreten, können für den Notfall auch Stahlplatten befahren werden", so Herold.



Bei einer geschätzten Bausumme von 1,9 Millionen Euro könnten für Stublang Fördermittel in Höhe von 870 000 Euro aus Brüssel in den Lautergrund fließen, sagt Bad Staffelsteins Bürgermeister Jürgen Kohmann (CSU). "Der Fördersatz beträgt 60 Prozent, die Baunebenkosten und die Mehrwertsteuer werden nicht gefördert", ergänzt er.

Die Frage, die die Anlieger im Vorfeld am meisten beschäftigt, sei, welche Kosten auf sie zukommen. "Da die Straßenausbausatzung hier nicht greift, entstehen für die Anlieger keine Kosten", versichert Ortssprecher Wolfgang Herold.