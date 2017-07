DLRG sorgt für Stimmung am Rudufersee

von KLAUS GAGEL

Sie sind nicht abergläubisch, die Wasserwachtler der Michelauer Ortsgruppe. Wenn sie am Samstag, 15. Juli, und am Sonntag, 16. Juli, unter dem bewährten Motto "Holiday am Baggersee" ihr 13. Seefest am Rudufersee feiern, soll das ein genauso großer Erfolg werden wie die Dutzend Feste zuvor.



Am Ablauf hat sich gegenüber den Vorjahren wenig verändert. Los geht es am Samstag um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen am See und einem lustigen Hüpfburgvergnügen für die Kinder. Natürlich gibt es auch Bratwürste, Schnitzel und Steaks, dazu Pommes, Fischbrötchen und Tintenfischringe. Solange der Vorrat reicht, kann man sich auch an den fangfrischen Saiblingen gütlich tun. Für eine reichhaltige Auswahl an Getränken ist gesorgt.



Sportlich wird es ab 20.30 Uhr mit der Zumba-Truppe von Injoy. Nach der Hip-Hop-Aufführung der Jüngsten bringen die Erwachsenen den Puls auf Höchstzahl. Ab 21 Uhr können sich die Jugend und alle Junggebliebenen bei der stimmungsvollen Beach-Party mit DJ Wichwahn austoben.



Für alle, die nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen wollen, gibt es am Samstag ab 14 Uhr einen Bustransfer zum See. Haltestellen sind in Michelau am Dorfbrunnen, in Neuensee an der alten Schule und am Berg sowie in Schwürbitz am Zunftbrunnen.



Am Sonntagmorgen um 9 Uhr findet für die Wasserwachtler und ihre Gäste ein ökumenischer Gottesdienst am See statt. Gestaltet wird der Gottesdienst von Pfarrer Matthias Hain und seinem Team sowie der Band Wolkenlos.



Mit einem Weißwurstfrühschoppen sollen die Holidays am Rudufersee gesellig ausklingen. Offizielles Ende ist um 13 Uhr. Im Pils-Pub Monrovia wird im Anschluss ans Seefest auch zur Aftershowparty eingeladen. kag