Burgkunstadt: Verkehr behindert und Polizisten angefahren

Eine Frau hat am Montagvormittag in Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels) eine Straße mit ihrem Fahrzeug blockiert und einen Polizeibeamten verletzt.



Gegen 11 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Frau mit ihren Auto die Straße so blockiert, dass kein Durchkommen mehr möglich sei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, zeigte sich die 45-Jährige uneinsichtig, fuhr langsam auf einen Beamten zu, bis sie absichtlich gegen sein Bein stieß und er zur Seite ausweichen musste. Nach kurzer Verfolgung durch die Streife konnte die Frau an - wie sich später herausstellte - ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.



Hier zeigte sie sich weiterhin aggressiv und verweigerte die Herausgabe ihrer Personalien. Als sie daraufhin zur Dienststelle mitgenommen werden sollte, trat sie um sich und musste gefesselt werden. Den Nachmittag musste sie in der Haftzelle der Polizeiinspektion Lichtenfels verbringen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Coburg wurde ihr Führerschein sichergestellt.