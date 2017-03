Bezirk Oberfranken kündigt Kooperation an

1.

8.Für die Mitarbeiter am Standort Kutzenberg würde sich durch die enge Kooperation die Chance bieten, mit den Fachbereichen an andere Kliniken in der Region zu wechseln.

Eine verstärkte Kooperation von Klinikträgern am Obermain und in der Region Bamberg hat der Bezirk Oberfranken am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung angekündigt. Nachfolgend die wichtigsten Punkte:Der Standort Kutzenberg und das Bezirksklinikum Obermain sind nicht in Gefahr. Die Neubaupläne werden verwirklicht, am Standort in den kommenden Jahren über 100 Millionen Euro investiert. Außerdem sollen die Arbeitsplätze wohnortnah erhalten bleiben.Die Kliniken für Rheumatologie und Erkrankungen der Atmungsorgane sowie die Psychiatrie in Kutzenberg sollen ausgebaut werden. Wegen einer Kooperation in den Bereichen Thoraxchirurgie und Orthopädie sollen weitere Gespräche mit anderen Klinikträgern in der Region stattfinden.Eine Entscheidung über mögliche Kooperationen soll laut Bezirkstagspräsident Günther Denzler in der kommenden Verwaltungsrats-Sitzung der GeBO (Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken) fallen.Die Kooperation soll am Ende zu einem "Lungenkrebszentrum Oberfranken" führen. Die Thoraxchirurgie könnte dazu von Kutzenberg nach Bamberg verlagert und dort ausgebaut werden. Die stationäre Weiterbehandlung, etwa bei einer erforderlichen Chemotherapie, soll in Kutzenberg erfolgen. Anders als im Gutachten der Unternehmungsberatung Oberender & Partner vorgeschlagen, soll an der Lungenklinik in Kutzenberg festgehalten werden.Die enge Kooperation der Kliniken in Kutzenberg und Bamberg soll sich auch in einem gemeinsamen ärztlichen Personalpool sowie der gemeinschaftlichen Fort- und Weiterbildung der Ärzte abbilden.Die orthopädische Abteilung könnte nach Scheßlitz wandern. Im Gegenzug würde der Bereich der stationären psychosomatischen Versorgung des Standortes Burgebrach an das Bezirksklinikum in Kutzenberg angegliedert werden. Die Fachdisziplinen Psychiatrie/Psychosomatik, Rheumatologie und Pneumologie würden künftig das Profil des Bezirksklinikums Obermain bilden.Mit diesen Veränderungen orientiert sich der Bezirk wieder klarer und stärker an seinem Versorgungsauftrag, der sich auf psychiatrische und psychosomatische Angebote beschränkt. Er ergänzt diese durch die Versorgung spezifischer Patientengruppen mit chronischen somatischen Erkrankungen.