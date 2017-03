Baiersdorf wird drunter und drüber "erneuert"

Die Bürgerversammlung im Gemeindeteil Baiersdorf nahm Bürgermeister Robert Hümmer zum Anlass, um über das aktuelle Gemeindegeschehen zu informieren. Allerdings zeigte sich hierbei recht bald, dass von der Einwohnerschaft das einfache Dorferneuerungsverfahren gegenwärtig als das beherrschende Thema empfunden wird.



Kommunale Zusammenarbeit nehme einen hohen Stellenwert ein, betonte der Bürgermeister, und verwies auf die gemeinsame Gewerbemesse am 7. Mai auf dem Baur-Parkplatzgelände. Speziell zur immer wieder angesprochenen Baulandausweisung sagte Hümmer, dass Flächen im Gemeindebesitz am Ortsanfang von Baiersdorf von Altenkunstadt kommend vorhanden seien, die seien jedoch noch nicht erschlossen. Zudem befände sich weiteres Bauland im Privatbesitz, wobei die Gemeinde bei Bauvorhaben Unterstützung geben versprach.

Danach rückte der für alle Baiersdorfer wichtigste Tagesordnungspunkt, die einfache Dorferneuerung für Baiersdorf, in den Mittelpunkt. Einleitend sprach hier der geschäftsleitenden Beamte Alexander Pfaff nochmals kurz die wichtigsten Anliegen einer derartigen Maßnahme an, wie der Aufwertung des ländlichen Raums, dem Bevölkerungsschwund entgegenzuwirken und mögliche Entwicklungschancen zu erkennen sowie gegebenenfalls dem Leerstand entgegenzuwirken.



In diesem Zusammenhang nahmer auch das Wasserleitungsnetz und die Kanalisation unter die Lupe, die ebenfalls gewisse Schwächen aufweisen. Die Rohre in den Kreisstraßen LIF 18 und LIF 22, müssen - unabhängig von allen Planungenfür das Dorferneuerungsverfahren- in absehbarer Zeit ohnehin angegangen werden. Zugleich wies er darauf hin, dass gerade der Aufbau dieser beiden Kreisstraßen ebenfalls nicht mehr dem aktuellen Stand entspreche, zumal sie früher teilweise in Hand- und Spanndiensten errichtet worden seien. Sollte die Dorferneuerung zum Tragen kommen, würde sich die Gelegenheit bieten, bei Straßenausbaumaßnahmen im Dorferneuerungsbereich auch gleich die Versorgungsleitungen neu zu verlegen. Lediglich hinsichtlich einer möglichen Umstellung der Abwasserbeseitigung von Misch- auf Trennsystem sei noch keine Entscheidung gefallen.





"In einem Aufwasch"



Geschäftsleiter Pfaff erläuterte in diesem Zusammenhang Fördermöglichkeiten und wies darauf hin, dass bei dieser Maßnahme auch gleich die Gehsteige neu gemacht werden könnten. Da es sich um Kreisstraßen handelt, so Pfaff, kommen auf die Anlieger keine Kosten zu; lediglich durch die Gehwege einschließlich deren Entwässerung, das Begleitgrün und die Straßenbeleuchtung würden auf die Gemeinde sowie die Grundstücksan- und - hinterlieger Kosten zukommen.



Vom Grundseminar für ein einfaches Dorferneuerungsverfahren berichtete Gemeinderat Frank Novotny. Er erklärte, welche Ziele in den Arbeitskreisen konkretisiert wurden, wie zum Beispiel einen Dorfplatz, in dessen Nähe auch ein Kinderspielplatz verwirklicht werden könnte, und die Straßengestaltungen.

Kurzum, so Novotny, gebe es auch in Baiersdorf viel Entwicklungspotenziale, wenngleich der Ort durch zunehmenden Verkehr auf den Kreisstraßen und die Biogasanlage schon etwas beeinträchtigt werde.

Baudirektor Wolfgang Kießling vom Amt für Ländliche Entwicklung konnte auf eine Vielzahl Fördermöglichkeiten hinweisen. Diese gebe es sowohl für den öffentlichen Bereich als auch für Privatpersonen, wobei sein Amt für Beratungen gern zur Verfügung stehe. Die müssen alle Beteiligten jedoch vor Beginn der Maßnahme in Anspruch nehmen.



Grundsätzlich gelte es an diesem Abend aber auch, zu entscheiden, ob eine vereinfachte Dorferneuerung in Baiersdorf gewollt sei oder nicht, betonte er. Danach treffe auch der Gemeinderat von Altenkunstadt eine Entscheidung.



Baudirektor Wolfgang Kießling ermutigte, die einfache Dorferneuerung als eine Chance zu erkennen, die vielfältige Möglichkeiten für die Gemeinde und Privatpersonen gleichermaßen biete.





Diskussionsbedarf



Bei der anschließenden Diskussion offenbarte sich reichlich Diskussionsbedarf. Zunächst kam der Hinweis auf den zunehmenden Schwerlastverkehr auf den Kreisstraßen. Nachgefragt wurde ferner, wie der Verkehrsfluss bei den Sanierungsmaßnahmen der Staatsstraße 2191 zwischen Röhrig und Weismain vorgesehen sei. Hier bestätigte Bürgermeister Robert Hümmer, dass Umleitungen vorgesehen seien und der Straßenverkehr für etwa zwei Wochen über Altenkunstadt und den dann ampelgeregelten Gemeindeberg bis nach Weismain geführt werde. Die Fahrbahn wird in den Schulferien saniert.



Nachgefragt wurde, welchen Geltungsbereich das Dorferneuerungsverfahren umfasse. Die Verwaltung erläuterte, dass dazu die Altenkunstadter, Mainecker und Forststraße gehören; allerdings, ergänzte Baudirektor Kießling, werde der Rahmen nicht zu eng abgesteckt.



Auch ein durch die Dorferneuerung möglicher neuer Kinderspielplatz kam zur Sprache, insbesondere, wo dessen Standort sein könnte. Ludwig Deuerling brachte es auf den Punkt, indem er sagte, dass die einfache Dorferneuerung letztlich ein Baiersdorfer Anliegen sei und alle Einwohner entscheiden sollten, ob sie sie wollen oder nicht. Bürgermeister Robert Hümmer stellte das gleich zur Abstimmung und die Baiersdorfer entschieden sich mit Mehrheit dafür.





Aufbruchstimmung



Der Bürgermeister ermutigte, sich weiter über die Verschönerung des Ortsbilds Gedanken zu machen und die positive Stimmung, die dieses Bürgergespräch erbracht habe, in künftige Besprechungen und Planungen mitzunehmen.