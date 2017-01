Auffahrunfall mit fünf Verletzten bei Redwitz

Auf der B173 bei Redwitz (Landkreis Lichtenfels) auf Höhe des Umspannwerkes ist es am Freitagmittag gegen 11.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und fünf Verletzten gekommen. Das teilte die Polizei Lichtenfels am Samstag mit.



Eine 47-jährige Fahrzeugführerin war mit ihrem Jaguar auf der B173 in Fahrtrichtung Lichtenfels unterwegs. Vor ihr fuhren eine 48-jährige Frau mit ihrem Chevrolet und ein 31-jähriger Fahrzeugführer mit einem VW Polo. Als der Polofahrer und die Fahrzeugführerin des Chevrolet wegen eines abbiegenden Fahrzeugs verkehrsbedingt anhalten mussten, erkannte dies die Fahrerin des Jaguar zu spät und fuhr trotz eingleiteter Vollbremsung auf die haltenden Fahrzeuge vor ihr auf. Dabei wurde der Chevrolet noch in das Heck des Polo geschoben.



Beim Aufprall wurde die Unfallverursacherin und die vier Insassen des Chevrolet leicht verletzt und deshalb in die Kliniken nach Lichtenfels und Kronach gebracht. An den drei Autos entstand über 16.000 Euro Sachschaden. Der Chevrolet und der Polo mussten abgeschleppt werden.