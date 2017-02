Antworten mit Raum für Fantasie

von STEPHAN STÖCKEL

Allen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Diese Erfahrung musste Bürgermeisterin Christine Frieß (CSU) bei der Bürgerversammlung in Burgkunstadt machen. Obgleich sie die schriftlich eingereichten Fragen eines Bürgers ausführlich beantwortet hatte, wurde sie verbal abgewatscht. "Wenn sich Herr Filips Callens als Einziger traut, Anfragen zu stellen, dann sollte man auch höflich antworten. Wenn er darauf hinweist, dass eine Vorgabe der Bayerischen Gemeindeordnung in Burgkunstadt nicht eingehalten werde, dann soll man nicht sagen, hier ist es nicht möglich, sondern wir haben es nicht geschafft. Es tut uns leid, aber wir bemühen uns. Denn in Kulmbach oder München geht es ja auch."



"Meine Herren!", seufzte ein vielstimmiger Chor. Viele der rund 60 Zuhörer wähnten sich im falschen Film. Ihrer Ansicht nach hatte die Bürgermeisterin die Höflichkeit gewahrt. Eine kleine Minderheit sah das hingegen anders: "Das war nicht die feine Art, wie Sie ihm geantwortet haben", sprang Matthias Schneider Carita Müller zur Seite. Das ließ die Bürgermeisterin nicht auf sich sitzen.



"Es wurde akzeptiert, dass Herr Callens Fragen stellt. Er hat sich viel Mühe gemacht. Aber auch die Stadtverwaltung und meine Wenigkeit haben sich bei der Beantwortung der Fragen Mühe gegeben. Die Antworten wurden höchst freundlich vorgetragen", sagte Frieß unter Bravo-Rufen.



Und wie fühlte sich der Fragesteller aus dem Burgkunstadter Ortsteil Ebneth? Überhaupt nicht auf den Schlips getreten.



"Es ist mir wichtig, auf nette und humorvolle Weise miteinander ins Gespräch zu kommen." Genauso so sah es auch die Bürgermeisterin. Was in der Bierstadt Kulmbach geht, aber in der einstigen Schuhstadt Burgkunstadt nicht, das hatte die Bürgermeisterin in ihren Ausführungen selbstverständlich nicht unter den Teppich gekehrt: Laut Bayerischer Gemeindeordnung sollte der Haushaltsplan bereits zum 30. November des Vorjahres verabschiedet werden.





Eckdaten abwarten



Während in Kulmbach so verfahren wird, wird in Burgkunstadt der Haushalt erst ein paar Monate später verabschiedet. Nach Ansicht der Bürgermeisterin mache es keinen Sinn, ein Zahlenwerk aufzustellen, in dem Eckwerte wie die Höhe der Schlüsselzuweisungen oder die Sollwerte der Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen noch fehlen.



"Eine Aufstellung des Haushaltsplans ohne diese Eckwerte ist verantwortungslos, da der Haushalt auf nichtfundierten Daten beruhen würde", stellte die Bürgermeisterin klar.



Einen Verstoß gegen die Gemeindeordnung vermochte Frieß, wie von Callens behauptet, nicht zu erkennen.

Zudem vermisste Callens eine klare Strategie, was die Zukunft und Entwicklung der Stadt anbetreffe. Man müsse sich auf bestimmte Prioritäten und eine kommunale Identität einigen. Seine Forderung: Burgkunstadt braucht eine Prioritätensatzung, an der sich die Ausgabenpolitik orientieren müsse.



"Wir leben in einem bildungspolitischen Schlaraffenland", beantwortete Frieß die Frage des Bürgers ("Wollen wir zu einem führenden Bildungsstandort werden?"). Sie zählte die ganzen Bildungseinrichtungen auf, um dann die rhetorische Frage aufzuwerfen: "Wollen Sie vielleicht eine Universität nach Burgkunstadt holen?"



Dass es keine Strategie in der Stadt gebe, dass sei, so Frieß, an den Haaren herbeigezogen. Sie zählte die Prioritäten auf, die man sich für die nächsten Jahre gesetzt habe, angefangen von der barrierearmen Gestaltung der Innenstadt mit Burgweg über die flächendeckende Breitbandversorgung bis zur geplanten Dorferneuerung in Kirchlein und Mainroth. Dazu brauche man keine Prioritätensatzung - eine Liste reiche vollkommen.



In Altenkunstadt setzt man auf Kleinkläranlagen, in Burgkunstadt wurde der Bau solcher Anlagen vor ein paar Jahren abgelehnt. Für Bürgermeister Robert Hümmer sind sie laut einem Pressebericht "am wirtschaftlichsten".



Sein ehemaliger Burgkunstadter Amtskollege Heinz Petterich war da anderer Meinung. "Wer von beiden hat nun recht?", wollte Callens von der Bürgermeisterin wissen. Diese gab eine diplomatische Antwort: "Weder die Verwaltung der Stadt Burgkunstadt noch ich als Bürgermeisterin können beurteilen, welcher Entschluss der richtige ist, beziehungsweise war. Es entzieht sich zudem unserer Kenntnis, wie der Kostenvergleich in Altenkunstadt ausgesehen hat."



Abflussrelevante Daten fehlen

Callens wollte auch belastbare Zahlen zur gesplitteten Abwassergebühr von der Bürgermeisterin erfahren. Doch diese musste passen: "Die Ermittlung der abflussrelevanten Flächen ist noch nicht abgeschlossen. Liegen diese Daten vor, dann kann die Kalkulation durchgeführt werden und die entsprechende Satzung dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden. Danach ist eine Endabrechnung für 2015 und 2016 möglich."



Heinz Hofmann und Volker Thormählen hakten in punkto Lehrschwimmbecken nach. "Ich würde mir wünschen, dass wir das Hallenbad in den Ideenwettbewerb Schulberg aufnehmen würden", machte Frieß deutlich. Eine Fraktion habe angekündigt, diesen Antrag zu stellen. Dann werde es wohl zu einer Abstimmung darüber kommen, mutmaßte Frieß.



"Wie lange dauert ein solcher Wettbewerb?", erkundigte sich Thormählen. "Wohl ein Jahr", antwortete die Bürgermeisterin. Dass Altenkunstadt bereits einen positiven Beschluss gefasst habe, freute die Bürgermeisterin. Des Weiteren würde sie es begrüßen, dass auch Weismain mitmachen würde. Als geeigneten Standort nannte sie den Burgkunstadter Schulberg, wo sich Synergieeffekte etwa bei der Heizung ergeben würden.



Josef Baier war aufgefallen, dass an der Stadthalle Efeu in die Fenster wächst. Zudem seien mehrere Stadthallen- und Grundschulfenster undicht. "Es geht Energie verloren", resümierte er. Frieß nahm den Hinweis auf.