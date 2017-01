A73: Mehrere Glätteunfälle im Großraum Lichtenfels

Im Verlauf des Sonntags musste die Coburger Verkehrspolizei im Großraum Lichtenfels vier Verkehrsunfälle auf der A 73 aufnehmen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 28.000 Euro.



Zunächst geriet am frühen Nachmittag bei Bad Staffelstein ein 61-Jähriger mit seinem Mercedes bei Schneeglätte ins Schleudern. Dabei prallte er gegen einen weiteren Pkw und gegen die Schutzplanke. Die 60 Jahre alte Fahrerin des geschädigten Fahrzeugs begab sich wegen Hüftschmerzen selbst zum Arzt.



Am frühen Abend geriet ein 58 Jahre alter Mann mit seinem VW nahe Kösten bei glatter Fahrbahn auf den linken Fahrstreifen und stieß dort gegen einen Kleintransporter.



Kurz danach verlor nur wenige Hundert Meter weiter ein 37-Jähriger die Kontrolle über seinen BMW. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonabweiser. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden konnten.



Gegen 21 Uhr schleuderte bei Bad Staffelstein eine 20-Jährige quer über die Fahrbahn und prallte mit ihrem Audi in die Schutzplanke.



In allen Fällen überprüften Unfallspezialisten der Verkehrspolizei, ob eine nicht den Witterungsverhältnissen

angepasste Geschwindigkeit die Ursache für die Unfälle war. Die vorgeschriebenen Winterreifen waren in jedem Fall vorhanden.