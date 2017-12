71. Tagung im Klinikum

Der Landrat des Landkreises Lichtenfels, Christian Meißner, ist auch Vorsitzender des Bauausschusses für den Neubau des Klinikum Lichtenfels. Bereits 71 Mal hat das Gremium seit seiner ersten Sitzung am 6. Juni 2011 getagt, davon elf Mal in diesem Jahr. Alle wichtigen Fragen und Beschlüsse zum Neubau, mit allen Vergaben zu den einzelnen Gewerken wurden behandelt und beschlossen. Für 87 Gewerke wurden nach Ausschreibungen Aufträge erteilt. Der Stand der Beauftragungen liegt bei 97,68 Prozent.



Wöchentliche Besuche

Im diesem Jahr besuchte Meißner nahezu wöchentlich die Baustelle. Für interessierte Bürger wurde eine Informationsveranstaltung im Rahmen eines Bürgerforums angeboten, es war bereits das sechste Bürgerforum seit Projektstart. Die Mitglieder des Kreistags konnten sich im Juli über die Fortschritte am Neubau informieren. Für die Mitarbeiter des Klinikums werden jeden Freitag am Nachmittag Führungen im Neubau angeboten.



Geplant ist ein Umzug in das neue Haus nach den Pfingstferien 2018.



Die Gesamtkosten sind auf 116,57 Millionen Euro veranschlagt. Die Förderung durch den Freistaat Bayern beläuft sich auf 81,9 Millionen Euro. Inbegriffen bei den Gesamtkosten ist auch der Bau des Parkhauses. Aktuell liegt man im Kosten- und Zeitrahmen.



Der Eigenanteil des Landkreis Lichtenfels beträgt 34,67 Millionen Euro, davon zahlt allerdings die Helmut-G.-Walther-Klinikum GmbH 16,99 Millionen Euro in Form eines Darlehens an den Landkreis zurück.



Eigene Stabsstelle

Der Neubau des Klinikums war Landrat Meißner so wichtig, dass er einen Mitarbeiter des Landratsamtes, Tristan Rinker, für das Baucontrolling als Stabstelle abgeordnet hat. Dieser bereitet unter anderem die Bauausschusssitzungen vor und hält den Kontakt zu den Architekten und den Bauleitern. In jeder Kreistagsitzung referiert Rinker in öffentlicher Sitzung zudem über den aktuellen Baufortschritt.



Der Bauausschuss besteht aus insgesamt elf beschließenden Mitgliedern, (neben dem Landrat als Vorsitzender des Bauausschusses gehören dem Gremium zehn Kreisräte an, analog den Mitgliedern des Kreisausschusses), dem Stellvertreter des Landrats, Helmut Fischer und fünf beratenden Mitgliedern- ein Kreisrat aus der jeweiligen Kreistagsfraktion. Hinzu kommen noch Vertreter von Regiomed/ Klinikleitung und je nach Tagesordnung auch die am Bau beteiligten Firmen.