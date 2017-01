62-Jähriger stirbt bei Zimmerbrand in Lichtenfels

Nur noch tot konnte ein 62-Jähriger am frühen Dienstagmorgen bei einem Brand aus einem Wohnanwesen im Stadtteil Roth geborgen werden. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Ein Bewohner des Einfamilienhauses in der Straße "Schöneck" wählte gegen 6.15 Uhr den Notruf und teilte den Zimmerbrand mit. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei trafen nur kurze Zeit später am Brandort ein. Für den 62 Jahre alten Mann kam dennoch jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Unterdessen gelang es der Feuerwehr rasch die Flammen unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Der zweite Bewohner erlitt einen Schock und wurde von einem Seelsorger betreut. An dem Anwesen entstand ein Sachschaden von zirka 80.000 Euro. Beamte des Fachkommissariats der Kripo Coburg haben die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache vor Ort übernommen.