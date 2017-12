Nach dem symbolischen Spatenstich Ende November gehen die weiteren Planungen für den 3D-Campus zügig voran. Vor wenigen Tagen hat die Concept Laser GmbH den Auftrag für die Rohbauarbeiten des Großprojekts in Höhe von 20 Millionen Euro in Seubelsdorf an die Firma Dechant Hoch- und Ingenieurbau GmbH vergeben.





Raum für etwa 500 Mitarbeiter



Das Bauunternehmen aus Weismain hatte sich in einer öffentlichen Ausschreibung gegen seine Mitbewerber durchgesetzt. Der 3D-Campus wird künftig vor allem die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie Produktion, Service und Logistik unter einem Dach vereinen. Die Produktionshalle soll Anfang 2019 bezugsbereit sein, Mitte 2019 folgt das Office-Gebäude. Der Neubau wird auf einer Fläche von etwa 40 000 Quadratmetern Platz für etwa 500 Mitarbeiter bieten und die Produktionskapazität um den Faktor vier erhöhen. Das gesamte Bauvorhaben umfasst ein Investitionsvolumen von 105 Millionen Euro.



Die Zahlen des Projekts sind beeindruckend: etwa 65 000 Kubikmeter Aushub, 2000 Meer Grundleitungen, 27 500 Kubikmeter Beton, 400 Tonnen Verbundstahl sowie 5300 Tonnen Betonstahl lassen den Umfang des Rohbaus erahnen.





"Seriös und zuverlässig"



Die Arbeiten dazu werden Anfang Januar beginnen und voraussichtlich Ende November 2018 abgeschlossen sein.



Frank Herzog, Gründer und Vorsitzender Geschäftsführer der Concept Laser GmbH: "Ich freue mich außerordentlich, mit der Firma Dechant einen zuverlässigen, seriösen und vor allem lokalen Partner gefunden zu haben. Hier zeigt sich einmal mehr die Leistungsfähigkeit unserer einheimischen Unternehmen. Die Vergabe des Rohbaus ist, nach dem Spatenstich Ende November, ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem neuen Zuhause in Lichtenfels-Seubelsdorf."



Thomas Dechant ergänzte: "Wir freuen uns, den Zuschlag für den Rohbau des 3D-Campus erhalten zu haben. Auch für uns ist es etwas Besonderes, Teil dieses außergewöhnlichen regionalen Bauvorhabens zu sein."





Skelett steht im Frühjahr



Neben dem Rohbau wurden auch die Stahlarbeiten, die das Skelett des Gebäudes bilden, vergeben. Das Grundgerüst des modernen Gebäudes wird bereits ab April/Mai 2018 sichtbar werden.

David Joyce, stellvertretender Vorsitzender von General Electric (GE) sowie Präsident/CEO von GE Aviation und GE Additive, zeigte sich bei einem ersten Besuch bei Concept Laser in Lichtenfels begeistert von den Plänen.