34-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd und Schlägerei mit Polizei

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Lichtenfels wollten am Montagabend gegen 22.00 Uhr einen 34 Jahre alten Mann in Bad Staffelstein in der Bamberger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Unmittelbar nachdem die Polizisten das Signal zum Anhalten gegeben haben, erhöhte der Mann die Geschwindigkeit seines Pkws und fuhr mit 100 Kilometer pro Stunde durch die Ortschaft.



Flüchtender will Polizeiwagen von der Straße abdrängen

Wie die Polizei mitteilte, reagierte der Mann weder auf Anhaltesignale, Blaulicht oder das Martinshorn. Während der Verfolgungsfahrt versuchte er den Streifenwagen bei einem Überholvorganges nach links von der Straße abzudrängen. Nur durch schnelles Reagieren der Beamten konnte ein Zusammenstoß mit dem flüchtenden Fahrzeug vermieden werden.



Fluchtauto bleibt im Schlamm stecken

Nachdem der Mann im Industriegebiet über eine Wiese und ein Feld gefahren war, blieb dessen Pkw aufgrund der Gegebenheiten im Schlamm stecken. Der Mann konnte anschließend festgenommen werden und leistete hier erheblichen Widerstand gegen die Polizeibeamten in Form von Schlägen und Tritten, hierbei wurde ein Polizeibeamter im Gesicht verletzt.



Polizisten stellen Rauschgift sicher

Der 34-Jährige wurde nun gefesselt, um weitere Straftaten zu verhindern. Bei der körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten in der Hosentasche des Mannes eine Kaugummidose gefüllt mit einem kristallinen Pulver. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten noch eine kleine Menge Rauschgift auffinden.



Der Pkw des Mannes wurde sichergestellt, er selbst kam zur stationären Behandlung ins Klinikum Coburg. Der Polizeibeamte wurde im Klinikum Lichtenfels ambulant behandelt. Personen, die durch den flüchtenden Fahrer mit seinem grauen Ford Fiesta gefährdet oder geschädigt wurden, mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Lichtenfels unter Telefonnummer 09571/9520-0 in Verbindung setzen.