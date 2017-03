22-Jähriger wirft mit Cocktailglas - zwei Verletzte nach Streit in Altenkunstadt

Aus Wut über den Streit mit einem Unbekannten warf ein 22-jähriger Mann aus Lichtenfels in einer Gaststätte an der Mainbrücke in Altenkunstadt ein Cocktailglas weg. Dieses Wurfgeschoss traf schließlich einen anderen 22-jährigen Gast am Kopf. Der Geschädigte erlitt hierbei eine Platzwunde. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Bahnhof Burgkunstadt, konnte aber durch die Polizeibeamten angetroffen werden.



Ein Alkotest bei ihm ergab einen Wert von 0,89 mg/l. Noch während der Aufnahme dieses Sachverhalts meldete sich ein 23-jähriger Mann bei den Polizeibeamten und teilte mit, dass er zuvor ebenfalls vom Glaswerfer einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen hatte. Der 22-jährige Lichtenfelser erhält nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung.