15-Jähriger blendet Autofahrer in Bad Staffelstein mit Laserpointer

Am Sonntagabend wurde ein 24-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2204 von Schwabthal in Richtung Frauendorf mit einem Laserpointer geblendet, meldet die Polizei. Ein 15-Jähriger erhält nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Kurz vor dem Ortsschild Frauendorf habe der 24-Jährige links im Feld einen grünen Laserstrahl erkannt, der sich allmählich seinem Pkw näherte. Als der Laserstrahl schließlich durch die Heckscheibe in den Innenraum leuchtete, wurde der Autofahrer derart geblendet, dass er eine Vollbremsung machen musste. Er kam daraufhin mit seinem Pkw nach rechts ins Bankett, konnte jedoch einen Unfall verhindern. Der 24-Jährige konnte den Laserstrahl zurückverfolgen und als Verursacher einen 15-Jährigen ausmachen. Gegenüber der gerufenen Polizeistreife gab der Jugendliche die Tat zu. Er erhält eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.