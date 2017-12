In diesem Leserbrief wird ein Berufszweig schlecht gemacht ohne den Sie, Herr Fischer, unter anderem am Montag in Ihrem Discounter z.B. keine Lebensmittel kaufen könnten.

Ich möchte Ihnen nicht wiedersprechen dass es schwarze Schafe unter den Berufskraftfahrern gibt.

Diese befinden sich aber mit Sicherheit auch unter den Pkw-Fahrern.

Zu Ihrem besseren Verständnis.

1) Diese Lkw, die Sonntags auf der Autobahn unterwegs sind, transportieren Ihre

Lebensmittel und unterliegen nicht dem Sonntagsfahrverbot !

Sie arbeiten also nicht am Sonntag aus Spass an der Freude und um sie zu ärgern

sondern um die Versorgung der Menschen sicher zu stellen.

2) Auserdem müssen alle Lkw-Fahrer, alle 5 Jahre, ihren Führerschein verlängern lassen

was ihnen ca. 700,-€ kostet. Und diesen Betrag muß der Berufskraftfahrer selbst

aufbringen. Wenn er dies nicht tut darf er gewerblich nicht mehr fahren. Das heist er ist

dann arbeitslos. Oder haben Sie schon einmal gehört daß ein Maurer oder Fliesenleger

soviel Geld in die Hand nehmen muß um weiterarbeiten zu dürfen Beim BKF - KOM

kommt noch die MPU und das polizeiliche Führungszeugnis dazu. Dieser darf vom

Gesetzgeber her die dritte Spur auf der Autobahn benutzen.

Zu Ihrem besseren Verständnis will ich Ihnen auflisten wie sich dieser oben angegebene Betragzusammensetzt.

5 Module a ca. 80,€ dazu Passbilder für Führerschein und Fahrerkarte .ärztliches und augenärztliches Gutachten sowie beim BKF - KOM die MPU und das polizeiliche Führungszeugnis was die Sache noch teuerer werden läst. Des weiteren müssten Sie eigendlich wissen dass die Tachos im Lkw und Bus geeicht sind. Max - Abweichung 3km/h . Ihr Pkw ist das nicht.

Bei jedem Pkw zeigt der Tacho mehr an als tatsächlich gefahren wird.

Diese Mehranzeige ist zulässig.

Eine Tachoprüfung in Kulmbach auf einem Prüfstand vom ADAC ergab:

Anzeige auf dem Tacho 100 km/h = tatsächliche Geschwindigkeit 87 km/h.

Nun können Sie in etwa ausrechnen wenn Sie mit ca. 80 km/h unterwegs waren wie >Ihre effektive Geschwindigkeit war.Wenn man vom Kochelsee bis Danndorf fast 5 Std. unterwegs war ergibt das eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 60 km/h !!!???



Hermann Krauß

Menchau 41

95349 Thurnau